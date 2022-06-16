國家級樂團演出 鼻頭國小學子大飽耳福

在依山傍海的瑞芳區鼻頭國小，今(16)日有樂聲飄揚，台灣絃樂團一行人帶來弦樂四重奏的演出，讓師生都好開心，因為偏鄉孩子能看到國家級演出大不易，台灣絃樂團到偏鄉學校推廣藝術教育，一連串熟悉的樂曲透過提琴四重奏的演出，讓孩子們大開眼界。

台灣絃樂團團長鄭斯鈞說，台灣不大，但因城鄉差距及藝術資源分佈不均，讓平日來往市區耗費多時的偏遠山區小孩，進入國家音樂廳或是任何藝術表演場所感覺無比遙遠。台灣絃樂團成立以來，除了固定演出外，也很希望能帶給每位孩子一個欣賞音樂的機會。已經長達12年的《遠小孩─音樂造林計畫》，以絃樂四重奏的形式，前往位於臺灣各地的偏鄉學校巡迴演出。

鼻頭國小校長李延昌表示，由小提琴家鄭斯鈞成立的台灣絃樂團，為台灣目前歷史最悠久、最具口碑的絃樂團體，廣受各界肯定，這次能夠來到鼻頭國小，讓全校師生都一飽耳福，學生也把握難得的機會和團員們互動，場面很熱絡。

鼻頭國小學生就說，平常都只能看影片的演奏，第一次看到現場演奏，真的很震撼，一些耳熟能詳的曲目透過四重奏更具豐富性，真的是一飽耳福。