快訊

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

國家級樂團演出 鼻頭國小學子大飽耳福

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
台灣絃樂團到瑞芳區鼻頭國小演出，弦樂四重奏的演出，讓師生都好開心。圖／觀天下有線電視提供
台灣絃樂團到瑞芳區鼻頭國小演出，弦樂四重奏的演出，讓師生都好開心。圖／觀天下有線電視提供

在依山傍海的瑞芳區鼻頭國小，今(16)日有樂聲飄揚，台灣絃樂團一行人帶來弦樂四重奏的演出，讓師生都好開心，因為偏鄉孩子能看到國家級演出大不易，台灣絃樂團到偏鄉學校推廣藝術教育，一連串熟悉的樂曲透過提琴四重奏的演出，讓孩子們大開眼界。

台灣絃樂團團長鄭斯鈞說，台灣不大，但因城鄉差距及藝術資源分佈不均，讓平日來往市區耗費多時的偏遠山區小孩，進入國家音樂廳或是任何藝術表演場所感覺無比遙遠。台灣絃樂團成立以來，除了固定演出外，也很希望能帶給每位孩子一個欣賞音樂的機會。已經長達12年的《遠小孩─音樂造林計畫》，以絃樂四重奏的形式，前往位於臺灣各地的偏鄉學校巡迴演出。

鼻頭國小校長李延昌表示，由小提琴家鄭斯鈞成立的台灣絃樂團，為台灣目前歷史最悠久、最具口碑的絃樂團體，廣受各界肯定，這次能夠來到鼻頭國小，讓全校師生都一飽耳福，學生也把握難得的機會和團員們互動，場面很熱絡。

鼻頭國小學生就說，平常都只能看影片的演奏，第一次看到現場演奏，真的很震撼，一些耳熟能詳的曲目透過四重奏更具豐富性，真的是一飽耳福。

樂團 偏鄉學校 瑞芳

延伸閱讀

海南消博會 上千品牌參展

爆乳鋼琴家化身安妮亞「性感辣媽」 毛衣開衩鏡中「全看光」

鼻頭國小畢業生僅一人 樂包辦所有獎項

偏鄉學校學生也很優秀 旗美高中首位繁星錄取牙醫系

相關新聞

猴硐遊客中心造型被嫌爆 地方盼能改善

瑞芳區猴硐遊客中心經新北市政府斥資近三千萬進行空間營造工程，但完成後的樣貌卻被在地居民還有遊客嫌到爆，有人形容像是工寮，還有人以為是快坍塌的建物，里長和市議員林裔綺每天都收到各界的負評，希望市府在兼顧美感及地方需求下，做出改善。

單身沒人幫屁股換藥 柯文哲以朋友故事說明家庭重要性

台北市長柯文哲今天說，他最近在思考社福系統出什麼問題，美國人很重視家庭，台灣40歲以上的人口有三分之一沒結婚，國家和個人...

偵查不公開拒絕索資 陳信瑜案調查小組氣炸「被架空」

北市議會下午進行勞動局長陳信瑜爭議專案調查小組第二次會議，市府上次以「慣例」為由拒絕提供局長特別費明細，這次又以檢調已調...

影／新北學校掃具遭民代批易髒又難用 市府：先增加美感

新北市議員彭佳芸與鄭宇恩認為今日召開記者會表示，新北市教育局成立「美感諮詢設計小組」，並在今年推出「校園美感掃具」，卻遭...

台灣燈會面積擴大預算不變 議員：難道留下一任追加？

睽違23年，2023台灣燈會將於台北登場，但議員指出，燈會因為納入東區商圈後，僅針對電力設施追加預算，燈會預算則維持，質...

金萬行動座談 地方盼修萬金輕便鐵道、清水溪年底完工

新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山及萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展，其中就金山清水溪排水治理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。