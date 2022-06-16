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猴硐遊客中心造型被嫌爆 地方盼能改善
瑞芳區猴硐遊客中心經新北市政府斥資近三千萬進行空間營造工程，但完成後的樣貌卻被在地居民還有遊客嫌到爆，有人形容像是工寮，還有人以為是快坍塌的建物，里長和市議員林裔綺每天都收到各界的負評，希望市府在兼顧美感及地方需求下，做出改善。
天空下著大雨，這大大的紅色屋頂下也跟著下小雨，就是剛完成空間營造工程的猴硐遊客中心，遠看就像一個大屋頂中間卻凹陷坍塌一樣，美感及實用性在哪，地方真的很納悶。
弓橋里長潘政信說，這座遊客中心改建後，看到只能用「驚訝」兩個字形容，雖然說美感是很主觀的，但大部分他都是聽到像工寮，還有人形容是像快倒塌的建物，再來前方的停車場空間也稍嫌不夠完善，希望能在兼顧安全性和適用性的情況下，請市府能想想改善方案。
市議員林裔綺說，自猴硐遊客中心空間營造工程完成以來，收到如雪片般的負評，尤其猴硐地區多雨潮濕的天氣，大大的紅色斜屋頂中間還有縫隙，下雨天裡面跟著漏水，周邊停車空間利用也讓地方出現質疑聲浪，另外照明設備的不足也恐淪為治安死角。
林裔綺指出，其實工程進行當中，有向市府尋求了解，但都一直沒有收到正面回應，於是在議會定期會上也像侯市長提出在地民眾的聲音，希望市府能夠在兼顧美感及地方需求的情形下，做出改善。
市府觀旅局則表示，針對地方的評價都虛心接受，目前會先彙集地方里長，居民及遊客的建議，做為後續改善的依據。
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