北市限停15分鐘機車格 6月17日起開單紀錄時間

因應外送等短暫停車需求，台北市停管處在24處商圈、學校周圍劃設限停15分鐘的機車格，卻有遭占用情況，停管處因此宣布，明天起將開立0元單紀錄停放時間，逾時開罰至少600元。

台北市交通局今天舉行視訊記者會，停管處企劃科長楊遠明說，為了提供外送機車及民眾洽公等短暫停放需求，停管處從108年開始在部分學校、商圈、夜市及辦公大樓等劃設24處限停15分鐘的機車格，但經觀察發現，部分格位有遭民眾久占的情形。

楊遠明指出，為了改善這種狀況，明天起將以人工方式開單，紀錄停在限停15分鐘機車格內的車輛停放起始時間，且27日起還會在士林夜市的限停15分鐘機車格，試辦透過高位攝影機科技執法、紀錄停放時間，逾時車輛將依道路交通管理處罰條例開罰至少新台幣600元罰鍰。

楊明遠進一步表示，市政大樓、天母商圈、松德大樓及和平高中4處限停15分鐘的機車格，將依當地交通狀況，於離峰時段用告示方式開放停車或實施禁停，希望盡量滿足不同機車停車需求。

楊明遠呼籲，機車騎士停放限停15分鐘機車格的時候，務必先閱讀停車標誌上的管制規定及管制時間，避免違規，另民眾若有建議限停15分鐘機車格的設置地點，可以透過「Hello Taipei臺北市單一陳情系統」或「市民服務大平臺」網站提出建議。