快訊

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

北市限停15分鐘機車格 6月17日起開單紀錄時間

中央社／ 台北16日電

因應外送等短暫停車需求，台北市停管處在24處商圈、學校周圍劃設限停15分鐘的機車格，卻有遭占用情況，停管處因此宣布，明天起將開立0元單紀錄停放時間，逾時開罰至少600元。

台北市交通局今天舉行視訊記者會，停管處企劃科長楊遠明說，為了提供外送機車及民眾洽公等短暫停放需求，停管處從108年開始在部分學校、商圈、夜市及辦公大樓等劃設24處限停15分鐘的機車格，但經觀察發現，部分格位有遭民眾久占的情形。

楊遠明指出，為了改善這種狀況，明天起將以人工方式開單，紀錄停在限停15分鐘機車格內的車輛停放起始時間，且27日起還會在士林夜市的限停15分鐘機車格，試辦透過高位攝影機科技執法、紀錄停放時間，逾時車輛將依道路交通管理處罰條例開罰至少新台幣600元罰鍰。

楊明遠進一步表示，市政大樓、天母商圈、松德大樓及和平高中4處限停15分鐘的機車格，將依當地交通狀況，於離峰時段用告示方式開放停車或實施禁停，希望盡量滿足不同機車停車需求。

楊明遠呼籲，機車騎士停放限停15分鐘機車格的時候，務必先閱讀停車標誌上的管制規定及管制時間，避免違規，另民眾若有建議限停15分鐘機車格的設置地點，可以透過「Hello Taipei臺北市單一陳情系統」或「市民服務大平臺」網站提出建議。

北市 外送 夜市

延伸閱讀

北市動物之家改建推新方案 降低經費擬113年開工

北市770處紅燈秒數縮減 9/1前平均降30秒

夏季減少日光曝曬 北市縮短770處紅燈平均約30秒

申請無紙化開單+線上繳費 北市停機車最高折10元

相關新聞

猴硐遊客中心造型被嫌爆 地方盼能改善

瑞芳區猴硐遊客中心經新北市政府斥資近三千萬進行空間營造工程，但完成後的樣貌卻被在地居民還有遊客嫌到爆，有人形容像是工寮，還有人以為是快坍塌的建物，里長和市議員林裔綺每天都收到各界的負評，希望市府在兼顧美感及地方需求下，做出改善。

單身沒人幫屁股換藥 柯文哲以朋友故事說明家庭重要性

台北市長柯文哲今天說，他最近在思考社福系統出什麼問題，美國人很重視家庭，台灣40歲以上的人口有三分之一沒結婚，國家和個人...

偵查不公開拒絕索資 陳信瑜案調查小組氣炸「被架空」

北市議會下午進行勞動局長陳信瑜爭議專案調查小組第二次會議，市府上次以「慣例」為由拒絕提供局長特別費明細，這次又以檢調已調...

影／新北學校掃具遭民代批易髒又難用 市府：先增加美感

新北市議員彭佳芸與鄭宇恩認為今日召開記者會表示，新北市教育局成立「美感諮詢設計小組」，並在今年推出「校園美感掃具」，卻遭...

台灣燈會面積擴大預算不變 議員：難道留下一任追加？

睽違23年，2023台灣燈會將於台北登場，但議員指出，燈會因為納入東區商圈後，僅針對電力設施追加預算，燈會預算則維持，質...

金萬行動座談 地方盼修萬金輕便鐵道、清水溪年底完工

新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山及萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展，其中就金山清水溪排水治理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。