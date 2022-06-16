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偵查不公開拒絕索資 陳信瑜案調查小組氣炸「被架空」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會下午進行勞動局長陳信瑜爭議專案調查小組第二次會議。記者楊正海／攝影
北市議會下午進行勞動局長陳信瑜爭議專案調查小組第二次會議。記者楊正海／攝影

北市議會下午進行勞動局長陳信瑜爭議專案調查小組第二次會議，市府上次以「慣例」為由拒絕提供局長特別費明細，這次又以檢調已調查，偵查不公開為由拒絕調查小組索資，議員們氣炸，最後專案小組決議行文調查局，函詢釐清此案是否適用屬不公開對象。

陳信瑜涉行政不中立及使用特支費爭議，北市議會大會在上個月決議設專案小組調查，由9名議員組成「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」，針對市府不願提供局長特別費資料與陳信瑜違反行政司法相關爭議做調查。

議員苗博雅指出，調閱陳信瑜的特別費明細，並明沒有個資問題，且是市議會專案小組要調閱資料，層次上不一樣，若索資不給，市府以後對調查案件都說已送檢調偵查，形同架空市議會專案小組的調查功能。

對於市府搬出偵查不公開為理由，議員王欣儀、鍾沛君批評是浪費專案小組時間，5月16日資料已提供檢調，但6月8日第一次開會時為何不講偵查不公開，到現在才說。

議員游淑慧指出，她與調查局聯繫了解偵查不公開原則，不能如此適用，偵查不公開是對調查人員、檢察官和司法警察，勞動局是自己擴大解釋。且勞動局只提供一些假期的特別費明細，平日的卻不公開，這難道沒有問題？議員阮昭雄認為，調查小組應該做成一個綜合決議，統一索資的標準。

政風處長林炤宏表示，特別費明細雖然不是涉及刑事案件，但調查局已來函要調閱相關明細，已經是檢警機關在調查，他覺得應該要保留。

因索取特別費明細碰壁，專案小組做成決議，議員監督市政索資，市府日後應於議員索資後第一時間即予以提供。索資項目規範，市府應採負面表列方式，除列為機密文件等表列項目外，盡速最晚於6月30日提出規範草案，供專案小組參考。

另外，針對偵查不公開定義及適用對象，由專案小組行文調查局函詢釐清本案是否適用屬不公開對象，做為下次討論依據，下次開會時間，視調查局函復後再行安排。

陳信瑜 司法 北市

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