影／新北學校掃具遭民代批易髒又難用 市府：先增加美感

新北市議員彭佳芸與鄭宇恩認為今日召開記者會表示，新北市教育局成立「美感諮詢設計小組」，並在今年推出「校園美感掃具」，卻遭到家長反應掃具配色容易髒，且難以使用等問題。教育局回應，因經費問題，市府第一階段將先汰換顏色，增加掃具美感，未來會再參考校方回饋實用性的評論來評估是否需要改造掃具。

彭佳芸表示，在北部各校逐漸興起校園清潔委外風潮的同時，教育局反其道而行要來汰換校園掃具並提升美感，消息一出引起家長熱烈討論，同時也認為使用淺色外觀易使掃具髒汙、拖把設計不佳等等，希望市府能請廠商改進調整。

彭佳芸指出，經過美感設計與改造，校園拖把從常見的紅色換成了淺色系，但是仍然為傳統的拖把頭，以小朋友的力氣根本就擰不乾，與髒污直接接觸也有病毒傳染疑慮，許多家長建議不如參考新式拖把(好神拖)設計，讓孩童更省力更有效率的清潔地板。

鄭宇恩提到，改造後的畚斗也僅是傳統設計，沒有坊間常見的防風及直立收納功能，學生戶外打掃時仍然會被強風吹走原本好不容易掃進斗內的灰塵，要收納時也只能倚牆靠立無法掛立於畚斗上。

鄭宇恩認為，推動校園美感素養環境營造固然是好事，但是校園掃具更應該做的是兼顧原本的實用性與功能。

教育局回應，會提供13萬元補助1000套美感掃具給10所學校試辦，主要是提供學校汰換掃具時能夠有參考依據，像是現在的掃把都是紅配綠，市府希望能將色調改成白色、奶茶色等更漂亮的顏色，提升學生的美感。

教育局指出，汰換掃具還是要考量經費問題，例如好神拖的價錢太高，不夠親民，學校的預算是無法負荷的，所以此次重點還是先改變掃具色調，並沒有做功能改造。

新北市民安國小衛生組長金偉婷表示，目前掃具設計簡單易上手，可配合學校現有的相關清潔工具，例如棉拖把，可以讓師長指導孩子如何將棉線垂直後旋轉置入學校現有的擰乾器中，像吃義大利麵一樣，孩子也可藉由目前的基本掃具，學習基本的掃地、拖地等清潔動作。