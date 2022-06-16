北市府邀基督教會 關心中低收入戶

由TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會聯和全台教會，一同發起攜手愛無限計畫，為12946戶弱勢家庭帶來了溫暖。

台北市政府16日於士林靈糧堂舉辦合作說明會，由市長柯文哲頒發感謝狀給各教會，以擴大兒少服務、老人據點以及街友關懷服務。

北市府提出，今年將從低收入戶擴大到低收及中低收入戶家庭，總嘉惠戶數將增加至22641戶，且遵循去年模式，由各區公所與各教會合作。

一位社區兒童陪讀班學生分享，自己是一年級時來到陪讀班，當時課業時常跟不上也害怕被罵，但在陪讀班老師的陪伴關心下，慢慢跟得上學習進度，有了自信，成績也進步了。

士林靈糧堂長者關懷站學員常育妹分享，自從參加教會關懷站的課程，認識很多朋友及志工，有健康課程、心靈講座的課，還可以學歌仔戲，生活變得多采多姿，不只學得很快樂，也當起志工去訪視其他獨居長者。

2013年起就擔任長者關懷的志工宋沛汝也分享，自己原本封閉、不敢接觸人群，但現在可以跟著志工團隊一起去訪視獨居長者，在這裡找到了無限可能。

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