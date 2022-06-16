台灣燈會面積擴大預算不變 議員：難道留下一任追加？

睽違23年，2023台灣燈會將於台北登場，但議員指出，燈會因為納入東區商圈後，僅針對電力設施追加預算，燈會預算則維持，質疑面積擴大需要新的燈飾，難道是把燈距離變長？還是要留給下一任市長追加燈會費用？觀傳局表示，過去各城市舉辦的燈會預算約為5億元，且還會有企業贊助。

台北市議會今進行教育委員會預算審查，台北市觀傳局今向北市議會要求追加燈會電力預算8000多萬元，觀傳局表示，由於原先燈節場域為95公頃，為振興東區產業，後來納入東區商圈後，燈節範圍擴大180公頃，由於盤點燈區所供電容量飽和，因此要求追加電力設施經費。

新工處說明，燈區範圍追加到180公頃後，與台電公司將燈區範圍內的電力做盤點，包括松菸、市府周邊、國父紀念館、101大樓等等，發現要供應燈會使用，電力確實不夠。

新工處表示，因此追加電力設施經費，有的地方因應電力現場就不夠，增設後就會提供永久電力；也有的場域可以從公有建築的配電室引電，像市政大樓就可以引電，避免深挖管線；還有一些場域可以使用既有台電配電箱增加，像是公園等就可以留下為後續繼續使用；都沒辦法的話就租借發電機及設置臨時變電箱，基本上能留用就盡量留用，避免一次性設施。

議員游淑慧表示，範圍擴大後只追加8000萬電力預算，但是燈會經費跟原先一樣只需5億，質疑難道是把燈距離變很長？讓燈飾變得稀落？否則有多少面積、需要多少燈都是可以計算出來，還是要導致下一任市長上任後，又要再次追加預算，因此，要求補充資料後再審議。

觀傳局長劉奕霆表示，過去各城市舉辦的燈會預算約為5億元，因此原則上預算仍會抓5億元，且還會有企業贊助，目前僅追加8000萬電力預算；至於議員擔心燈飾距離拉遠？劉奕霆表示，希望能與東區商圈合作，歡迎商家自發性參與妝點燈飾，電力則由北市處理，幫忙拉電、配電等。

觀傳局表示，2023年2月5至19日台灣燈會在台北舉辦，燈會以「光、源、未來」為主題，範圍包括忠孝東路涵蓋東區商圈，串聯國父紀念館、松山文創園區、台北大巨蛋、信義商圈，最南到四四南村，4大展區有1座主燈、6座副燈，面積達180公頃。因此2023年1月10日就要做燈會測試，中央燈區也將在今年11月進場、地方燈區台北市部分將於12月12日進場。