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金萬行動座談 地方盼修萬金輕便鐵道、清水溪年底完工

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山及萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展。圖／民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山及萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展。圖／民政局提供

新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展，其中就金山清水溪排水治理、南勢溪及月眉溪護岸工程，以及萬里輕便鐵道修復等議題討論熱烈。

金山清泉里長陳麗蘭表示，里內的清水溪下游是在地重要農業區域，但受極端氣候影響，每逢大雨就有淹水情況產生，農民非常辛苦，一直期盼清水溪能夠徹底整治。

水利局表示，經評估，清水溪分洪工程會以「增設箱涵、護岸改建」方式來改善，日前經水利署完成複評及核定作業後，排定6月中旬進場施作，規畫在清水溪上下游左岸增設240公尺箱涵來擴大通水斷面，並改建出水高度不足的橋梁，拚年底完工。

金山五湖里長李進發則希望，南勢溪及月眉溪的護岸改建能持續檢視並修復，避免溪水沖刷造成基腳掏空。水利局表示，7日已與里長前往現場勘查，預計7月進場施作200公尺護岸。

此外，為帶動地方觀光，萬里區公所提案修復萬金輕便鐵道中的神主嶺隧道。萬里區長粘雪琴表示，整條萬金輕便鐵道聯通了基隆、萬里與金山，是日據時期基隆輕鐵株式會社建造，其中，神主嶺隧道全長480公尺，從龜吼東側洞口至野柳玉田路西側，有近百年歷史，深具文化與觀光價值，地方上都期待能再現往日榮光。

在地的龜吼里長曾基成也說，隧道如能修復，從龜吼停車場步行即可到達，相信可以帶起另一波觀光熱潮，希望市府相關單位全力支持。

文化局表示，日前已與公所進行經驗分享、協助評估可行性，並媒合猴硐礦工文史館提供先期規畫專業意見。觀光旅遊局也表示，日後隧道修復完成，將全力協助串聯周邊景點及觀光行銷。

侯友宜說，近年來市府投入大量心血發展北海岸觀光，尤其金山不僅有新建的中山溫泉公園，青春山海線首座全智慧化系統停車場今年也正式營運，此外，公有市場改建持續推動、衛生所即將啟用，市府會持續與台大醫院金山分院溝通，發展安寧療護及長照以符合在地需求。針對清水溪整治，指示水利局加快進程。

民政局長柯慶忠指出，自108年辦理行動治理，金萬地區共有60件地方提案，目前已完成47件，解列率78.3%。

新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山及萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展。圖／民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山及萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展。圖／民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山及萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展。圖／民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山及萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展。圖／民政局提供
新北市長侯友宜今天率市府團隊至金山及萬里區與里長座談，2場會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展。圖／民政局提供
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