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北市動物之家改建推新方案 降低經費擬113年開工

中央社／ 台北16日電

北市動物之家新建案因選址等引發討論。台北市動保處今天赴市議會財建委員會報告改建新方案，動物之家將規劃為地上4層樓、未設地下室，預定民國113年7月底開工。

台北市議會財政建設委員會上午召開會議，台北市動物保護處長陳英豪報告指出，動物之家新建工程規劃方案提出2種方案，分別為用地變更、把動保處納入辦公廳舍，2方案皆無規劃設地下室，預算各為新台幣7.7億元、9.62億元。

陳英豪表示，動物之家新建工程原本方案，除土地使用分區是農業區，樓層為地上2層、地下1層，預算8.98億元，垃圾處理費2.58億元。

他說，動物之家新建工程的2種方案在土地使用分區都改為機關用地，垃圾處理費皆為9600萬元，優點包含提升樓地板面積、減少垃圾處理量、增加1140坪及1層樓、降低發包工程經費。

他指出，動物之家新建工程預定明年5月底完成設計調整、7月底完成工程圖說及編列預算、113年7月底開工、115年7月底完工。

社會民主黨籍議員苗博雅質詢，議會原本已通過北市動物之家新建工程案，卻因市長柯文哲認為原本方案規劃不佳，導致拖延至今，支持動保處提出新方案，但希望改建等時程能縮短。

無黨籍議員黃郁芬質詢，北市府還是要透過變更土地使用分區及都市計畫變更計畫，才能重新推出方案，根本多繞一圈，北市府、議會已針對改建新方案協調出共識，希望市府持續維持。

台北市動物之家改建原本方案是在去年間提出，但北市府因需增設地下垃圾處理費，決定規劃遷址，後續引發多名議員質疑及討論。

北市 動物之家 黃郁芬

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