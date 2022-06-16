夏季減少日光曝曬 北市縮短770處紅燈平均約30秒

炎炎夏日到來，長時間等待紅燈曝曬是行人和騎士的惡夢。北市交工處將於6月中到9月初，縮短770處路號誌紅燈秒數，減少等候時間，平可以縮短30秒鐘。

台北市目前設有2708處號誌路口，由於號誌時制須考量車流紓解及行人安全通行等需求，並配合路口間之號誌連鎖運作，故各主要幹道路口號誌需設置較長綠燈，也造成紅燈有較長情形，因夏季天氣炎熱，會造成機車駕駛及行人曝曬時間較長。

北市交通管制工程處表示，今年夏季要縮短路口號誌紅燈秒數，以減少機車騎士及行人等候時間。根據中央氣象局資料，6月中、下旬最高氣溫達30度以上，經交工處統計分析歷年交通狀況，暑假期間車流量有減少情形，為縮短用路人停等紅燈及曝曬時間，交工處檢討全市主、次要 道路及學校周邊路口號誌，平均縮短90秒。

交工處說，因為疫情影響，車流量比往年少5%到8%，所以今年縮短紅燈秒數的路口比往年多了210處，共770處，包括縮短周期及調整時相593處、學校旁取消行專時相177處，時段從9時至16點30分，離峰時段都有縮短秒數。

交工處說，交通局會根據一整年車流量變化來調整，會選在夏季的原因，除了天氣炎熱外，就是因為9月開學又有中秋假期，通常路上會塞車，10月有國慶連假、11月和12月因為低溫師冷，路上開車的人變多，紅燈秒數就會調回來原本的周期。

交工處指出，目前調降秒數最多的是「天母東路107巷」，調整前的紅綠燈周期為200秒，這次直接把紅綠燈周期改為100秒，紅燈最長路口縮短95秒。