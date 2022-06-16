板橋違規鷹架害行人冒險走馬路 業者遭檢舉後自拆

新北市板橋中山路是位處市中心的要道，卻有業者在人行道設置鷹架阻撓行人通行，甚至還在外推違建上樹立廣告鐵架。新北工務局表示，經會勘卻人違規，已要求店家拆除，違建廣告鐵架也要求24日前拆除，否則將強拆。

有民眾反映，板橋中山路一段看到一位爸爸推著嬰兒車走在狹小的人行道上，既有的無障礙坡道卻被店家的鷹架擋住，必須走在危險的馬路上，險象環生。

工務局說，接獲消息後已派員到場會勘，發現店家未依規定擅自搭設鷹架，導致民眾通行受阻，養工處當場依據公路法72條第1項規定，要求限期拆除並回復原狀，否則將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，店家於當日拆除完畢。

至於店家在建築物外牆設置廣告鐵架，拆除大隊發現該處為外推違建，依法不得設置廣告物，當場開立認定通知書，要求店家在6月24日前自行拆除，否則將強制拆除。

養工處說，現場因騎樓與人行道落差很大，市府在該處設置無障礙坡道是以T字型坡道規畫設計，以滿足雙向無障礙通行需求；在解決違法鷹架及扣除變電箱後，通行淨寬有90公分以上，符合目前無障礙環境最小通行淨寬的規定。