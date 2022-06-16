疑似中央政風人員網路帶風向 徐巧芯寄信向蘇貞昌投訴

北市府網軍案延燒，議員徐巧芯昨天說抓到帳號bryant780417在ptt上發表許多不堪入目文字，罵台北市長柯文哲是「垃圾市長」等。徐巧芯今天說，該帳號的IP確切來源最可能是某陳姓男子上班處，是政府部門，該人可能是中央的政風人員，她昨天已經寄信到行政院長蘇貞昌的信箱，盼釐清事情。

徐巧芯說，bryant780417所使用的IP「117.56.41」確實是公家機關的IP，但經過追查，這組帳號使用地點不在北市府，先前網友查詢會認為可能在北市府，據她了解因為北市也是用國發會分配的IP，有時候中間跳來跳去，網路上IP地點查詢的位置可能會失準，該IP位置的確切來源最有可能是某陳姓男子上班的所在地，來自政府部門。

徐巧芯說，該網友極有可能是中央的政風人員，Bryant780417曾在國考版自述「法律廉政47期」受訓，檢視當期分發名單，有一名陳姓男子當期的地點在法務部廉政署，查詢後發現有一位同名同姓者，目前在新北地院的政風室擔任科員。

徐巧芯說，台北市公務人員上PTT的案子，行政院很勤快，有民眾5月30日寄信到行政院長信箱投訴，6月1日國發會就發公文給北市府要求查處，既然效率這麼好，她昨天晚上也同樣寄信到蘇貞昌的信箱，希望最遲明天可以把Bryant780417的事情釐清。

根據徐巧芯整理的推文記錄，該帳號曾批評柯文哲是「野狗」、指新北市長侯友宜是「賊頭市長」，也罵民眾黨立委賴香伶、台北市前議員羅智強等人是狗。

徐巧芯說，政風一條鞭，更細節的資訊已請立委向中央查詢，統整了一下該帳號的推文紀錄，許多政治人物都是受害者，按照我國法律都可以對他提告，她質疑政風人員可以在上班時間利用公務系統發表仇女、色情、公然侮辱的發言嗎？當初說台北市政府公務員推文就是網軍的，這位更離譜，應該全部都出來譴責一下，高雄市長陳其邁甚至似乎還追蹤他的IG。