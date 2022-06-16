跑連任選舉行程？侯友宜：防疫優先兼顧傾聽地方聲音

新北市長侯友宜今天上午到金山青年活動中心，參加北海旅遊品牌「金山漫遊」搭配國旅行程亮相活動時，被問到是否已經開始跑連任的選舉行程？侯友宜說，他現在還是以防疫為最大優先，同時要兼顧地方的市政工作，參加里長行動治理座談會，就是要傾聽地方的聲音。

侯友宜今天在金山、萬里有3個行程，上午9時30分先到新北市北海旅遊品牌「金山漫遊」搭配國旅行程亮相活動，由農業創生團隊「北海創生青年論壇」發起並推動；接著在10時40分及12時30分，分別到金山、萬里召開行動治理座談會。

媒體詢問侯友宜是否已經開始跑選舉行程？侯友宜說，他現在還是以防疫為最大優先，同時要兼顧地方的市政工作，所以所有里長的地方座談會是每年一定都會舉辦的，要傾聽地方的聲音，解決基層所有民眾的困難，這也是他必須要努力做到的。