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跑連任選舉行程？侯友宜：防疫優先兼顧傾聽地方聲音
新北市長侯友宜今天上午到金山青年活動中心，參加北海旅遊品牌「金山漫遊」搭配國旅行程亮相活動時，被問到是否已經開始跑連任的選舉行程？侯友宜說，他現在還是以防疫為最大優先，同時要兼顧地方的市政工作，參加里長行動治理座談會，就是要傾聽地方的聲音。
侯友宜今天在金山、萬里有3個行程，上午9時30分先到新北市北海旅遊品牌「金山漫遊」搭配國旅行程亮相活動，由農業創生團隊「北海創生青年論壇」發起並推動；接著在10時40分及12時30分，分別到金山、萬里召開行動治理座談會。
媒體詢問侯友宜是否已經開始跑選舉行程？侯友宜說，他現在還是以防疫為最大優先，同時要兼顧地方的市政工作，所以所有里長的地方座談會是每年一定都會舉辦的，要傾聽地方的聲音，解決基層所有民眾的困難，這也是他必須要努力做到的。
侯友宜表示，每年的里長行動治理座談，他就是來看看這段時間執行有沒有到位，還有哪些需要，來把它做得更好，這些都是他市政工作的一環。
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