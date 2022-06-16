世界防荒日 新北森林公園緩衝氣候衝擊

聯合國將6月17日訂為世界防治荒漠化與乾旱日，今年主題共同從乾旱中崛起，新北市景觀處表示，新店安康森林公園、青潭河濱公園及中和自強公園都是位在新北市的森林公園，透過打造及優化轄內森林公園，為民眾降低極端氣候衝擊。

全球面對乾旱、強降雨或不正常氣溫變化等極端氣候衝擊，需有緩衝能力並具備復原能力，韌性都市林不單只是保護都市維生系統，也有多重生態與社會效益，是具備森林多層次結構以及多樣性組成的森林生態系。

新北市景觀處表示，中和公園四號公園公園占地約11公頃，近年由林業試驗所、台灣圖書館、中和區公所及新中和社區大學，於公園內打造韌性都市林，選植台灣金絲桃、台灣赤楊、豆梨、香楠及烏來杜鵑等多種台灣原生種植物。

多種植物生態可增加都市內綠覆率、植栽組成層次、生物多樣性與改良土壤質地，也可緩解都市熱島效應、吸收二氧化碳、製造氧氣與芬多精、吸附空氣汙染懸浮微粒等，有助於提升環境品質。