黃珊珊帶小雞跑攤遭批行政不中立 蔣萬安：不是第一次

仍是潛在台北市長參選人的台北市副市長黃珊珊，6月12日考察士林區市場，卻被其他議員發現是「母雞帶小雞輔選」，同行的有民眾黨市議員參選人「學姐」黃瀞瑩和陳思宇，挨批藉公務之名，協助自己與民眾黨選舉。對此，蔣萬安上午受訪表示，外界質疑、批評不是第一次，黃珊珊要說明清楚。

馬英九上午與立委蔣萬安一同出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典；蔡英文總統、副市長黃珊珊也先後出席，但沒有同台，馬英九和蔣萬安則是互動熱絡。

蔣萬安說，馬前總統一直以來對他非常關心照顧，他被國民黨提名後，第一個是去拜訪馬前總統請益，包括過去在任內市政的推動、政策，馬前總統也跟他細數任內碰到的困難，如何克服，還送他一本書「沉默的魄力」當中有非常 詳細的敘述，很感謝對他的提點。

蔣萬安受訪被問到，綠營認為他沒有話題、沒有議題，沒有政治紅利？蔣萬安說，這種不具名、經常性的放話，多如牛毛，會層出不窮，他都不會在意。另被問到發言人團隊，蔣萬安說，相關人事安排好，會對大家報告。