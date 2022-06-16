快訊

跟柯以柔一樣被騙 主播劉芯彤揭家暴前男友謊稱「台大碩士」

台南驚傳夫妻爭吵 妻子持菜刀一刀刺死丈夫

疑都更分家產不滿哥哥繼承店面 二兒子縱火洩憤釀8死悲劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前消防員爆料為恩恩爸「演戲」提告 侯友宜：尊重司法

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
前消防員爆料為恩恩爸「演戲」提告 侯友宜：尊重司法
前消防員爆料為恩恩爸「演戲」提告 侯友宜：尊重司法

有關前消防員張津唯爆料，新北消防局動員「演出」一場戲給恩恩爸看，救災救護指揮中心主任李宇松已經以「個人名義」到地檢署按鈴申告，針對張津唯今天也提告。市長侯友宜回應，他尊重司法。

媒體詢問張津唯今天到新北地檢署提告消防局和衛生局，侯友宜今天上午到金山青年活動中心參加國旅啟動活動時表示，他尊重司法，也相信第一線所有最辛苦的醫護、消防還有所有的行政團隊，非常認真努力、全力以赴守住疫情。

恩恩爸爸6日前往新北消防局聽取錄音檔，但前新北消防員卻爆料，「新北市政府消防局局長黃德清，動用強大政府機器，欺騙無辜的家庭到底想要隱藏什麼？」還說，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，「無線電音量開到最大聲」、「大聲問案」營造環境嘈雜、充滿個資假象，同時在六個時間點，由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象。

消防局在爆料隔天，救災救護指揮中心主任李宇松「個人名義」到地檢署按鈴申告。

侯友宜

延伸閱讀

侯友宜化身電視購物專家 促銷新北包種茶

羅致政參選新北市長？蘇貞昌：檯面上都是非常好人才

綠要求侯友宜議會專案報告恩恩案 表決未過關

新北增7857例緩降中 侯友宜：還沒到長尾效應

相關新聞

黃珊珊帶小雞跑攤遭批行政不中立 蔣萬安：不是第一次

仍是潛在台北市長參選人的台北市副市長黃珊珊，6月12日考察士林區市場，卻被其他議員發現是「母雞帶小雞輔選」，同行的有民眾...

疑似中央政風人員網路帶風向 徐巧芯寄信向蘇貞昌投訴

北市府網軍案延燒，議員徐巧芯昨天說抓到帳號bryant780417在ptt上發表許多不堪入目文字，罵台北市長柯文哲是「垃...

板橋違規鷹架害行人冒險走馬路 業者遭檢舉後自拆

新北市板橋中山路是位處市中心的要道，卻有業者在人行道設置鷹架阻撓行人通行，甚至還在外推違建上樹立廣告鐵架。新北工務局表示...

新北國旅振興北海岸2天1夜加泡湯999 侯友宜：史上最殺

新北市國旅振興今天首發啟動，北海旅遊品牌「金山漫遊」搭配國旅亮相，由農業創生團隊「北海創生青年論壇」發起並推動，「來去北...

跑連任選舉行程？侯友宜：防疫優先兼顧傾聽地方聲音

新北市長侯友宜今天上午到金山青年活動中心，參加北海旅遊品牌「金山漫遊」搭配國旅行程亮相活動時，被問到是否已經開始跑連任的...

世界防荒日 新北森林公園緩衝氣候衝擊

聯合國將6月17日訂為世界防治荒漠化與乾旱日，今年主題共同從乾旱中崛起，新北市景觀處表示，新店安康森林公園、青潭河濱公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。