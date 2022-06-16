前消防員爆料為恩恩爸「演戲」提告 侯友宜：尊重司法

有關前消防員張津唯爆料，新北消防局動員「演出」一場戲給恩恩爸看，救災救護指揮中心主任李宇松已經以「個人名義」到地檢署按鈴申告，針對張津唯今天也提告。市長侯友宜回應，他尊重司法。

媒體詢問張津唯今天到新北地檢署提告消防局和衛生局，侯友宜今天上午到金山青年活動中心參加國旅啟動活動時表示，他尊重司法，也相信第一線所有最辛苦的醫護、消防還有所有的行政團隊，非常認真努力、全力以赴守住疫情。

恩恩爸爸6日前往新北消防局聽取錄音檔，但前新北消防員卻爆料，「新北市政府消防局局長黃德清，動用強大政府機器，欺騙無辜的家庭到底想要隱藏什麼？」還說，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，「無線電音量開到最大聲」、「大聲問案」營造環境嘈雜、充滿個資假象，同時在六個時間點，由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象。

消防局在爆料隔天，救災救護指揮中心主任李宇松「個人名義」到地檢署按鈴申告。