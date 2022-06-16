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救助弱勢 民間企業捐錢又捐快篩

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
民間企業捐錢又捐快篩，希望能幫助弱勢族群。圖／新北市三重區公所提供
民間企業捐錢又捐快篩，希望能幫助弱勢族群。圖／新北市三重區公所提供

新型肺炎疫情持續，大日開發有限公司秉持著造福人群、濟世助人之精神，發揮愛心做公益，捐贈快篩試劑1100劑，並與台北聯合國際聯青社及台北蘭菁國際聯青社共同捐贈3萬元關懷獨居長者，協助經濟弱勢家庭與獨居長者共同防疫。

三重區長陳奇正表示，感謝大日開發有限公司的善心義舉，捐贈1100劑快篩試劑，給三重區經濟較弱勢家庭與獨居長者，也感謝台北聯合國際聯青社及台北蘭菁國際聯青社捐贈3萬元參與關懷獨居長輩，希望藉由此次的捐助及關懷活動，能達到拋磚引玉的效果。

陳奇正說，期待大眾能更加重視自身防疫，並帶動更多的熱心團體關懷獨居長者，讓民眾在防疫中也能感受到社會滿滿的愛及溫暖。

大日開發有限公司總經理蘇幸福表示，公司秉持著熱心公益，常參與社會大小公益活動，多年來不間斷的關懷服務社會，本次亦與台北聯合國際聯青社及台北蘭菁國際聯青社合作，共同參與「百年關懷百位獨居老人」活動，透過這樣的活動，提供對於獨居長者的支持與溫暖，未來會更加努力回饋社會，讓社會更溫馨，將愛散在各角落。

獨居老人 快篩試劑 聯合國

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