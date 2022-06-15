民間捐款補助染疫公務員？ 議員質疑北市防疫善款淪為市府小金庫

台北市長柯文哲因應嚴峻疫情，去年5月23日啟動線上專戶向民間募款共同抗議，總計募得4.45億元，北市議員發現，市府過去2年核定通過47案，不僅在今年4月全數花光善款，甚至還動用SARS捐款支應，但不少項目根本不符合善款使用目的，質疑防疫善款淪為市府小金庫，要求市府全面檢討，不符資格應撤案。

北市府向民間募款共同抗疫，所得款項將用於第一線防疫、醫護人員補助、購買快篩試劑、防疫住宿、協助弱勢市民、長照機構防疫或照顧等，而善款使用要件要符合用途、不適用災準金且具備急迫性。

但議員游淑慧表示，市府過去2年核定通過的47案中，不少項目不符合資格。柯文哲去年編列二備金及災準金總計25億，但用在疫情上不多，災準金用了10億、二備金用不到1億，明明有剩餘的錢可以支應，但卻偏要用民間捐款。

游淑慧舉例，北市聯醫提出「居家檢疫者心理量測與精神病患就醫感染管制監測服務計畫」，預定支用324萬元，但該計畫提出已逾1年卻尚未執行，「無急迫性，卻占用善款額度」；「健康關懷行動巡迴車修繕與維運」，預定支用金額185萬元。

游淑慧批，連車子修繕跟維運都要用捐款，不是只要掛上「防疫」2字就可以浮報濫用，這樣30億也不夠。公務車、採檢車要用民間捐款，若光明正大也不是不可以，但她索資後，該計畫就馬上撤銷。

另外，市場處提出「環南市場強制休市補助計畫」，預計支用金額2.114萬元，以及人事處提出「本府員工執行職務感染新冠肺炎發給補償金方案」，預定支用金額452萬。

游表示，完全同意休市要補助，但可以用二備金，憑什麼要用捐款，「不能用民間捐款當作柯文哲送的禮物」；而公務員執勤染疫補助，這部分絕對支持，但市府照顧員工是柯文哲這個老闆的責任，而不是要求市民捐款，替他照顧員工。

游淑慧說，光是上述4案，就占善款3075萬元，結果真正需要使用的時候卻說少了607萬，甚至還動用SARS捐款，要求市府檢討目前支出用途，不符捐款用途應主動撤案。

柯文哲表示，防疫善款金額都會用在相關項目上，在符合法令的情況下靈活運用，「善款沒用完的話，也很麻煩」；社會局長周榆修回應，所有核定通過的案子都是經2層機制做把關。

周榆修說，北市設有捐款委員會，提案局處提出與防疫相關計畫後，須先通過府內防疫會議或是副市長黃珊珊的防疫小組，再到捐款委員會（有府外委員）做二次評估；計劃案需提出所需金額及執行期限，若超出期限就需剩餘費用交回委員會，也可拉長期限但額度不變。

像是北市防疫旅館補助1000元，但目前使用人數大幅減少，該案費用就要繳回；周表示，計畫規模縮小擴大都需回報委員會，游淑慧說碰到索資後撤回情況，應證並非鐵板一塊，還是要看實際支用狀況，會要求所有局處重先檢視提出計畫案及執行進度。