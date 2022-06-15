汛期防水利建物出差錯 新北出動無人飛行載具UAV檢查

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
UAV輔助作業EGPS定位。圖／新北水利局提供
UAV輔助作業EGPS定位。圖／新北水利局提供

汛期來臨，水利建物安全成重點，新北水利局表示，市府除有廠商及人員巡視外，也以UAV（無人飛行載具）輔助，以避免遺漏，同時也提升檢查效率，以避免發生天災，造成大規模破壞，保重民眾生命財產安全。

水利局說明，市府每年於汛期前，都依據「水利法」第49條及中央訂定之「水利建造物檢查及安全評估辦法」規定進行檢查，今年更導入UAV輔助作業，以UAV成果製作為正射影像，利用區段空拍照片、影片輔助相關檢測。

水利局指出，新北幅員廣大，境內有19條市管河川、71條區域排水、7座分洪設施及7處林口滯洪壩，檢查長度高達521公里，委託專業廠商、技師針對河道、水利建造物及跨河橋梁、欄杆等以目視步行方式進行檢查，因水利構造物有些位於人員不易到達或環境狀況難以接近進行設施檢查，故導入UAV輔助檢查，藉以提昇檢查之效率。

水利局長宋德仁表示，水利構造物除依規定定期檢查外，當降雨量超過該建造物保護標準之設計暴雨量，或地震達到震度5弱級以上時，將啟動個案不定期檢查工作，像在去年豪大雨後，啟動檢查發現，深坑區外股排水基腳破損、汐止區橫科溪護岸崩塌等情形，並立即派員搶修，避免災害擴大。

汐止橫科溪護岸修復工程（施工後）。圖／新北水利局提供
汐止橫科溪護岸修復工程（施工後）。圖／新北水利局提供
不定期檢查-中港大排箱涵透地雷達檢測。圖／新北水利局提供
不定期檢查-中港大排箱涵透地雷達檢測。圖／新北水利局提供
UAV空拍影像。圖／新北水利局提供
UAV空拍影像。圖／新北水利局提供
不定期檢查-堤防混凝土強度衝垂檢測。圖／新北水利局提供
不定期檢查-堤防混凝土強度衝垂檢測。圖／新北水利局提供
汐止橫科溪護岸修復工程（施工前）。圖／新北水利局提供
汐止橫科溪護岸修復工程（施工前）。圖／新北水利局提供
水利建造物定期檢查。圖／新北水利局提供
水利建造物定期檢查。圖／新北水利局提供

水利局 新北 雨量

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