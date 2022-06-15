打造新北原民歸屬感 16族傳統服飾7月29日登場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
每年定期召開原住民族群領袖會議，聽取各族群領袖及團體之建言，納入施政計畫執行。圖／新北原民局提供
每年定期召開原住民族群領袖會議，聽取各族群領袖及團體之建言，納入施政計畫執行。圖／新北原民局提供

新北原民局長羅美菁今日在市政會議專題報告，3年來開創原民織紋分析、建置首座口腔醫療站、原民實驗學校、傳統射箭場及自力造屋等等，讓新北市成為原住民心的歸屬。同時今年也與輔仁大學織品系合作，舉辦16族傳統服飾娃娃工作坊，結合新北市原住民族文化會議，將於7月29日展出16族傳統服飾娃娃。

新北市原住民人數有5萬7000多人，近年市府推動4大原民政策。羅美菁表示，新北近年來從文化扎根，完成4項原住民族文化資產列冊，包括高砂義勇碑、老鷹文化藝術團、泰雅獵人文化及編織，並輔導文資登錄。

其中在織紋部分，從2020年委由輔大織品系分析泰博館藏，近年與烏來公所推動一人一族服，族服自己做。今年也舉辦16族傳統服飾娃娃工作坊，將於7月29日展出16族傳統服飾娃娃。

除文化扎根保存，原民局在2021年6月完成溪州聚落34戶的安遷，成為新北第二處都會區原住民族示範家園，同時也有建置文化與聚會場域，包括2020年4月完成樹林鹿角溪、鶯歌南靖傳統射箭場，以及三峽、新店溪洲聚落的聚會所，也每年定期召開原住民族群領袖會議，聽取各族群領袖及團體之建言，納入施政計畫。

此外，為解決部落族人因交通限制，無法定期檢查牙齒維持口腔健康的困難，與民間團體、烏來公所合作，在烏來區開設口腔醫療站。

原民局也推動原住民族天使基金計畫，提供創業提案、諮詢、創業獎勵金及貸款，至今已培育逾百名原民青年，頒發創業獎勵金445萬元；同時3年修訂頒24項法規，如獎勵族語認證、補助原民返鄉參加歲時祭儀交通費等等，並成立第一屆新北市原住民族語言發展委員會，讓原住民族語言及文化保存更進一步。

新北原民局與輔仁大學織品系合作，舉辦16族傳統服飾娃娃工作坊。圖／新北原民局提供
新北原民局與輔仁大學織品系合作，舉辦16族傳統服飾娃娃工作坊。圖／新北原民局提供

原住民 烏來

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