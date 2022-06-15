汐止東山煤礦口積水成池 地方盼週邊一併改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區鄉長地區的東山煤礦坑口遇雨積水不退成了池塘，地方也希望週邊環境也將一併納入改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區鄉長地區的東山煤礦坑口遇雨積水不退成了池塘，地方也希望週邊環境也將一併納入改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區鄉長地區的東山煤礦，自從民國79年停採後沒落，現在成了地方上重要歷史遺跡，不過，只要下大雨，坑口積水不退成了池塘，所以，汐止區公所等相關單位人員也到現場會勘，除了改善積水，地方也希望週邊環境也將一併納入改善。

鄉長里長曾俊華說，鄉長里東山煤礦已經數十年了，假日的時候都有很多人會來登山順便參觀礦坑，最近因為下雨坑口都會積水，跟池塘一樣，擔心如果小孩子不小心摔進去會發生意外，所以，請區公所能夠協助改善，也順便將環境做整理。

汐止區長陳健民指出，東山煤礦是市府文化局目前列冊追蹤的歷史遺跡，已經開過兩次會了，也希望能再爭取做為汐止的另一處文資地點，因為前陣子陰雨綿綿坑口的水都滿出來，所以，找了國產置、市府文化局、地主及在地社區發展協會和里長討論如何改善。

陳健民表示，積水的部分公所同仁已經協助改善，另外，目前有部分土地是有承租出去，會請國產署要求承租人要善盡管理責任之外，後續如果能取得文資身份的話，也會接續辦理土地撥用跟相關管養事宜。

汐止 文化局

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