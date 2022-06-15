慶祝警察節 警友贈「汐止分局特製版」口罩

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止警友辦事處訂製了「汐止分局特製版」的口罩5000個，致贈予汐止員警使用，除了用於防疫外，也別具意義。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警友辦事處訂製了「汐止分局特製版」的口罩5000個，致贈予汐止員警使用，除了用於防疫外，也別具意義。 圖／觀天下有線電視提供

為慶祝6月15日警察節，汐止警友辦事處在汐止警分局禮堂頒發獎勵金，表揚一年來表現績優的員警，同時也訂製了「汐止分局特製版」的口罩5000個，致贈予汐止員警使用，除了用於防疫外，也別具意義。

在警察節這個特別的日子，經過分局遴選多位在治安、交通、防疫及各項業務推動上有卓越表現的同仁公開受獎，並請汐止警友辦事處榮譽主任洪鈞安率各警友站站長及多位幹部一同到場共襄盛舉，總計表揚45位績優員警，給予同仁最直接的肯定與慰勞一整年的辛勞！

在汐止警友辦事處的拋磚引玉下，行政院政務顧問—張旻斌先生也有感於警察的工作辛勞，特別在警察節當日至分局致贈警察節獎勵金10萬元，以鼓舞汐警們的士氣。

汐止警分局長林詮峰除感謝警友的支持，也勉勵各位同仁能持續全力維護治安與交通，提升為民服務工作，提供民眾安居樂業的環境。

汐止 警察

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