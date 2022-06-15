貢寮水T藝術節將登場 社區長輩創意彩繪T恤
即將於6月18日展開的第2屆貢寮水T藝術節，貢寮區雙玉社區發展協會請來老師指導社區長輩進行T恤彩繪，讓長輩發揮創意製作獨特的T恤，貢寮水T藝術節展區有雞母嶺和德心宮的下洲仔展區，搭配地景打造最有特色的裝置藝術，也歡迎民眾前往共襄盛舉。
社區的長輩和小朋友們，挑選著自己要的植物，然後在T恤上排出自己要的圖案，選擇顏色後上色，就成了獨一無二屬於自己的創作品，製作的素材也採用長輩小時候常見或是貢寮在地的植物，讓長輩在製作過程中，感受到過往的情懷，每件T恤都訴說了每個長輩的故事。
雙玉社區發展協會理事長吳戶東表示，很開心今年有機會讓社區長輩和小孩[們參加水T藝術節活動，希望外出年輕人回鄉來看到長輩的作品，感受到長輩的創作活力，也能多關心故鄉的長輩和地方的發展。
雙玉里長吳永彬表示，非常感謝雙玉社區發展協會的陳光美老師，和先生下鄉來到偏遠地區為老人家服務，安排許多課程和活動，讓偏鄉的長輩生活越來越多采多姿，也希望活動能持續下去，讓長輩每天都過的很充實開心。
T恤手作課程的安排，讓長輩動動手腳和腦袋，也讓長輩越活越年輕，貢寮水T藝術節將於6月18日展開，展區有雞母嶺和德心宮的下洲仔展區，有興趣的民眾歡迎前往欣賞與貢寮地景結合的裝置藝術。
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