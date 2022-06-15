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捷運萬大線土地開發案33廠商參與 北市府預計6月底招標

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
萬大線金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案招商說明會，吸引約33家大型開發商及壽險公司參與。圖／北市捷運局提供
萬大線金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案招商說明會，吸引約33家大型開發商及壽險公司參與。圖／北市捷運局提供

北市捷運局今舉辦金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案招商說明，預估竣工後總銷售金額會超過400億，吸引約33家大型開發商及壽險公司參與，並成立廉政平台。捷運局說，預計6月底會正式公告招標，於明年初進行評選作業，明年下半年可望完成簽約。

北市捷運局表示，金城機廠暨莒光站原私地主參與開發者僅17位，加蚋站無私地主參與開發，產權單純。2案投資興建金額合計超過200億元，總銷售金額超過400億元，土地開發量體龐大，實具規模效益誘因。

捷運局說，為保障招商甄選過程公平、公正、公開，台北市政府成立「金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案廉政平台」。廉政署莊署長莊榮松說，該案為廉政署協助北市府成立的第9個廉政平台，藉由強化外部參與機制，汲取法律面、實務面等專業意見，作為辦理招商參考，透過建構透明廉能投資環境，打造讓企業安心投資、公務員勇於任事的優質環境。

副市長彭振聲指出，萬大線推出金城機廠暨莒光站與加蚋站2處基地土地開發案，其中金城機廠暨莒光站土地開發招商將扮演領頭羊的角色，另外北市府與廉政署跨域合作，透過公開透明的廉政平台機制，期盼投資人踴躍參與本案土地開發，讓民間動能注入公共建設。

金城機廠暨莒光站位於新北土城區，基地面積廣達3.5萬坪，預估開發量體超過9.4萬坪，為捷運萬大線全線最大規模，以大眾運輸系統導向的土地開發案。加蚋站位於北市萬華區，緊鄰光仁國小，屬於青年公園生活圈，基地面積128坪，預計開發地上7層都會精緻宅。

北市捷運局表示，金城機廠暨莒光站原私地主參與開發者僅17位，加蚋站無私地主參與開發，產權單純。2案投資興建金額合計超過200億元，總銷售金額超過400億元，土地開發量體龐大。圖／北市捷運局提供
北市捷運局表示，金城機廠暨莒光站原私地主參與開發者僅17位，加蚋站無私地主參與開發，產權單純。2案投資興建金額合計超過200億元，總銷售金額超過400億元，土地開發量體龐大。圖／北市捷運局提供

北市 捷運 萬大線

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