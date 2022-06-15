捷運萬大線土地開發案33廠商參與 北市府預計6月底招標

近期因北市公務員在上班時間上PTT發文，被北市議員叫到議會問話，更進一步要在議會唸出發文內容，引發台北市長柯文哲與議員間的舌戰。 PTT是近年藍綠白政治攻防的戰場，因其匿名、多元的言論風格，被視為網路爆料或帶風向的最佳平台，也因為其帶動網路聲量的特色，近年被網軍視為擴大網路支持度的主戰場。此次北市公務員被發現上班時間上PTT發表言論，被議員盯上。...

2022-06-15 16:37