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宣布取消分流 柯文哲：下周起北市公務員上班恢復正常

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市疫情趨緩，市長柯文哲今天主持防疫記者會也宣布，下周起，台北市政府公務員上班恢復正常。圖／北市府提供
台北市疫情趨緩，市長柯文哲今天主持防疫記者會也宣布，下周起，台北市政府公務員上班恢復正常。圖／北市府提供

台北市疫情趨緩，市長柯文哲今天主持防疫記者會也宣布，下周起，台北市政府公務員上班恢復正常。

由於先前疫情攀升時，北市府開始啟動各局處分流辦公，柯文哲今天表示，這個疫情已經兩年多，雖然打疫苗覆蓋率也夠，疫情還沒有完全消失之前，還是要與病毒共存，基本原則包括戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

柯文哲說，我們也不可能，因為疫情整個政府全部停擺，北市府還是會隨時監控醫療量能，第一，要減少感染，第二，有感染怎麼有效處理，在這兩個原則下，要社會盡量維持正常，下周起，台北市政府公務員上班恢復正常。

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