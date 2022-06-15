快訊

王陽明商業大亨外公離世 曝超狂背景「他是我的英雄」

普悠瑪翻車事故 司機員稱有受訓但沒經過考試：怎期待我會開車？

新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

馮記小館成永和人追憶 大廚移900公尺另起爐灶

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
馮記上海小館知名的菜餚腐乳肉，是食客必點美食。記者李定宇／攝影
馮記上海小館知名的菜餚腐乳肉，是食客必點美食。記者李定宇／攝影

位在新北市永和文化路內的馮記上海小館，道地菜色吸引眾多政要光顧，開店30年是永和人共同回憶，去年一度傳出歇業令不少饕客大感不捨，經新老闆接手仍無法開張。今年5月原主廚翁玉夫確定轉戰900公尺外保安路另起爐灶。國民黨主席朱立倫對此表示，會再光顧幫助優秀業者。

原址在新北市永和區文化路90巷內的馮記上海小館，道地口味吸引許多政商名流，店內的兩面黃、腐乳肉是必點名菜，包括連戰、吳敦義等人都曾是座上賓，親民黨主席宋楚瑜過往年夜飯都在馮記小館吃團圓飯，朱立倫擔任新北市長時也經常到此飽餐，在地經營將近30年，是永和人共同回憶。

不過去年5月馮記老闆傳出打算退休，讓不少在地人大感不捨，之後一度有新老闆接手經營，但新老闆與房東未能談攏，導致馮記小館關門至今，今年5月馮記大廚翁玉夫及5名員工，轉戰900公尺外的保安路膳緣江浙料理重起爐灶，並在上月將訊息張貼臉書，馮記原在文化路巷弄租下4個店面及1個停車場，目前兩個店面已經出租，兩個店面仍然閒置待租。

翁玉夫將馮記菜色全數搬移至膳緣重現，部分老饕得知訊息後，也陸續移轉新地點繼續品嘗道地上海菜。由於多數顧客只記得馮記文化路舊址，不知大廚已經轉戰，目前疫情期間生意仍不像若以往熱絡。

翁玉夫表示，馮記舊址除了租金問題，當地居民因為油煙也不斷陳情，加裝許多除煙設備也無效，加上疫情生意不佳，許多問題湊再一起，導致馮記無法持續，目前轉戰至新餐廳，希望疫情盡早結束，讓生意恢復往日榮景。

國民黨主席朱立倫對此表示，疫情期間餐飲業生存不易，馮記上海小館口味道地，大廚轉戰新地點繼續營業，有機會將再去吃飯，幫助優秀業者持續生存。

翁玉夫的拿手菜兩面黃，也是店內招牌菜。記者李定宇／攝影
翁玉夫的拿手菜兩面黃，也是店內招牌菜。記者李定宇／攝影
大廚翁玉夫將馮記菜色全數搬移至膳緣重現，部分老饕得知訊息後，也陸續移轉新地點繼續品嘗道地上海菜。記者李定宇／攝影
大廚翁玉夫將馮記菜色全數搬移至膳緣重現，部分老饕得知訊息後，也陸續移轉新地點繼續品嘗道地上海菜。記者李定宇／攝影
永和馮記上海小館大廚已轉戰新餐廳，舊址4個店面已陸續出租。記者李定宇／攝影
永和馮記上海小館大廚已轉戰新餐廳，舊址4個店面已陸續出租。記者李定宇／攝影

新北市長 疫情 上海

延伸閱讀

朱立倫：台灣死亡率超過千分之一 政府要檢討防疫政策

再提朱「九二共識論述」錯了 張亞中：國民黨需大辯論

【專家之眼】朱立倫訪美 毀譽參半

八音才子黃文擇辭世 霹靂迷朱立倫悼念

相關新聞

PTT案皆民眾黨籍局長麾下 柯文哲：說是網軍你信嗎？

台北市政府公務員上班上PTT發文爭議，台北市議員簡舒培今天再度爆料，被抓到發文帶風向的4名公務員，這麼巧都在民眾黨黨籍的...

捷運萬大線土地開發案33廠商參與 北市府預計6月底招標

北市捷運局今舉辦金城機廠暨莒光站/加蚋站土地開發案招商說明，預估竣工後總銷售金額會超過400億，吸引約33家大型開發商及...

北市府還有網軍？徐巧芯爆：IP應在市政府北棟

北市府網軍事件延燒，市長柯文哲昨批評公務員不是議員作秀的工具。台北市議員徐巧芯下午在議會爆料，台北市府還有人在PTT發文...

北市「不同意」不辦職棒 要求遠雄積極爭取棒球賽事

議員游淑慧質疑遠雄在109年提出的計畫書中，不打算將大巨蛋作為職業棒球比賽場地。台北市副市長蔡炳坤今於防疫記者會上表示，...

宣布取消分流 柯文哲：下周起北市公務員上班恢復正常

台北市疫情趨緩，市長柯文哲今天主持防疫記者會也宣布，下周起，台北市政府公務員上班恢復正常。

看議員修理上PTT的公務員 莫忘當年民進黨處理PTT的黑歷史

近期因北市公務員在上班時間上PTT發文，被北市議員叫到議會問話，更進一步要在議會唸出發文內容，引發台北市長柯文哲與議員間的舌戰。 PTT是近年藍綠白政治攻防的戰場，因其匿名、多元的言論風格，被視為網路爆料或帶風向的最佳平台，也因為其帶動網路聲量的特色，近年被網軍視為擴大網路支持度的主戰場。此次北市公務員被發現上班時間上PTT發表言論，被議員盯上。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。