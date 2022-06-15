馮記小館成永和人追憶 大廚移900公尺另起爐灶

位在新北市永和文化路內的馮記上海小館，道地菜色吸引眾多政要光顧，開店30年是永和人共同回憶，去年一度傳出歇業令不少饕客大感不捨，經新老闆接手仍無法開張。今年5月原主廚翁玉夫確定轉戰900公尺外保安路另起爐灶。國民黨主席朱立倫對此表示，會再光顧幫助優秀業者。

原址在新北市永和區文化路90巷內的馮記上海小館，道地口味吸引許多政商名流，店內的兩面黃、腐乳肉是必點名菜，包括連戰、吳敦義等人都曾是座上賓，親民黨主席宋楚瑜過往年夜飯都在馮記小館吃團圓飯，朱立倫擔任新北市長時也經常到此飽餐，在地經營將近30年，是永和人共同回憶。

不過去年5月馮記老闆傳出打算退休，讓不少在地人大感不捨，之後一度有新老闆接手經營，但新老闆與房東未能談攏，導致馮記小館關門至今，今年5月馮記大廚翁玉夫及5名員工，轉戰900公尺外的保安路膳緣江浙料理重起爐灶，並在上月將訊息張貼臉書，馮記原在文化路巷弄租下4個店面及1個停車場，目前兩個店面已經出租，兩個店面仍然閒置待租。

翁玉夫將馮記菜色全數搬移至膳緣重現，部分老饕得知訊息後，也陸續移轉新地點繼續品嘗道地上海菜。由於多數顧客只記得馮記文化路舊址，不知大廚已經轉戰，目前疫情期間生意仍不像若以往熱絡。

翁玉夫表示，馮記舊址除了租金問題，當地居民因為油煙也不斷陳情，加裝許多除煙設備也無效，加上疫情生意不佳，許多問題湊再一起，導致馮記無法持續，目前轉戰至新餐廳，希望疫情盡早結束，讓生意恢復往日榮景。