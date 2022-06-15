北市府還有網軍？徐巧芯爆：IP應在市政府北棟

北市府網軍事件延燒，市長柯文哲昨批評公務員不是議員作秀的工具。台北市議員徐巧芯下午在議會爆料，台北市府還有人在PTT發文，從帳號地點推文位置IP，應在市政府北棟，既然現在市府已經有4位公務員在上班使用PTT被懲處，這位也應該要比照辦理，要一視同仁。

柯文哲昨天下午赴議員總質詢時，批評議員苗博雅在議會財建委員會以極盡訕笑方式羞辱公務員，柯文哲說「他們是國家公務員，不是議員作秀的工具」，柯的說法今天在議會大會，又引發議員怒火。

議員林亮君下午在議會詢問局裡面發生網軍爭議的產發局、交通局、觀傳局長3人，是否贊同柯文哲批評議員作秀的說法？極盡羞辱嘲諷公務員？林說，認同的請舉手，但林崇傑、陳學台、劉奕霆都沒有舉手。

林崇傑說，市長個人的意見，他無法做表達；陳學台說同仁已經受行政處分，是不是作秀自有公評；議員簡舒培則說，柯文哲說議員作秀，但柯放任公務員上班時間用PTT帶風向，不是羞辱台北市民和議員嗎？議員若不質詢，台北市民就會究責議員。

簡舒培要求資訊局的調查報告應該退回去，重新調查，包涵政風、人事都要一併加入調查。議長陳錦祥也說，針對市府公務員上班時間違反公務人員服務法，請市府到議會報告備詢，會議都是公開，議員與市府官員答詢可受公評、檢驗，請市府針對公務員在PTT上的發言重新調查，下周三前送議會。

議員王閔生說，事件延燒兩周，柯文哲說不會禁止公務員上網，但這要看是做什麼行為，做的是造謠、違反行政中立，而且還不承認中傷醫護人員，交來的調查報告，查了什麼？ 議員苗博雅也酸說，按昨天柯文哲的說法，議員同仁以後質詢公務員都要小心，要對公務員非常客氣，否則市長就會率民眾黨人員批評議員「訕笑羞辱」公務員。