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北市「不同意」不辦職棒 要求遠雄積極爭取棒球賽事

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照

議員游淑慧質疑遠雄在109年提出的計畫書中，不打算將大巨蛋作為職業棒球比賽場地。台北市副市長蔡炳坤今於防疫記者會上表示，不辦職棒市府不會同意，並要求遠雄在財務規畫納入積極爭取棒球賽事等。

蔡炳坤表示，大巨蛋歡迎職棒也歡迎舉辦運動賽事，遠雄在109年提出的財務規畫，因為還在興建當中，當然沒有職棒向遠雄接洽。

蔡炳坤表示，至於對於遠雄所提的財務規畫，倘不辦職棒，市府不會同意，因此要求遠雄在111年所提出的財務規畫，要納入積極爭取職棒進駐、國際相關棒球賽事等；他重申，興建大巨蛋，就是要為運動賽事、職棒的舉辦。

台北市宣布大巨蛋超額分潤、終結零權利金爭議，但遭游淑慧質疑，遠雄對於主場館未來目的寫著，「未來不再規畫作為職棒比賽的場地」；遠雄集團副總經理楊舜欽表示，大巨蛋一定可以打棒球，也沒有不打職棒，且遠雄109年版投資計畫書並無任何「規畫未來大巨蛋不再作為職業棒球比賽場地使用」等文字或用語。

大巨蛋 蔡炳坤 游淑慧

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