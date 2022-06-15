大巨蛋國賠訴訟與議約條件脫鉤？ 黃珊珊：不可能

台北市大巨蛋因未按圖施工遭停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠，台北市副市長黃珊珊日前表示，北市府以撤回訴訟作為大巨蛋超額分潤議約條件之一，遠雄今要求國賠訴訟及議約條件脫鉤，黃珊珊則表示，不可能。

北市議員游淑慧日前質詢時指出，市府以遠雄2020年提供的投資執行計畫書作為訂定權利金標準，但市府根本還沒核定該計畫書，且內容遠雄還把不按圖施工而停工列為建造成本，同時又申請國賠。

副市長黃珊珊當時回覆，目前僅與遠雄簽訂合作備忘錄（MOU），議約時會再要求對方撤回國賠訴訟，柯文哲當時也同意，強調這是市府議約條件。

遠雄集團副總經理楊順欽表示，尊重市府發言，但撤回國賠訴訟跟議約是兩回事，國賠是廠商、遠雄的權益，跟議約條件應脫脫鉤，如同學生與老師發生車禍，老師要求不能索賠，否則禁止上課一樣，這個邏輯不合理。

黃珊珊今下午於防疫記者會上再次表示，目前大巨蛋案是卡在內政部審查，並不是台北市政府，北市府對大巨蛋沒成見，希望可以盡速提供給台北市民使用。

對於遠雄提出國賠訴訟與議約條件脫鉤，黃珊珊說，的確協商過程中，遠雄是停止訴訟，而北市府的條件之一，就是議約完成、取得使照前，國賠訴訟必須撤回。

黃珊珊表示，遠雄不管說什麼，這都是北市府議約條件之一，這部分沒問題，「不可能脫鉤」。

另外，針對北市市場振興紓困方案，黃珊珊表示，目前還在研議中，考量還在疫情期間，現在提振興可能幫助不大，預計在本月底、7月公布，目前各單位還在彙整中。