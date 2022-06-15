1999辨識情緒涉個資、違反程序 北市仍執行計畫挨轟

北市欲做「1999心聲分析規劃專案」，將1999陳情民眾語音轉為文字並辨認情緒，被質疑違反個資法。議員吳沛憶今表示，先前要求暫停專案並送資料治理委員會檢視，卻在沒開會的情況下做出「無違法」決議，直接放行研考會繼續執行專案，違反市府自訂的行政規則，批評柯文哲資料治理「根本是打假球」。

北市資訊局則回應，依資料治理委員會大會授權由各工作小組開會決議，該案經個資保護工作小組審議，並未明顯違反個資法，後續逕送委員會備查。針對議會建議意見，北市府也將研討修正資料治理委員會設置要點，以杜絕爭議，並完備法制程序。

吳沛憶表示，北市府宣稱該案已由資料治理委員會討論。然而資料治理委員會在今年3月14日召開第6次會議後，就無其他會議，該案根本沒有進入過資料治理委員會的「委員會」，僅在5月12日的「個資保護組工作小組」中被討論。

吳沛憶解釋，「台北市政府資料治理委員會設置要點」中規範2種會議，一種是委員會，另一種是工作小組會議。委員會的規模與位階均大於工作小組，同時明確規定「各工作小組會議決議事項，經本會會議審議通過後，以本府名義送請各相關機關辦理」，該案卻從未經委員會審議，就在5月26日以市府名義發函給研考會與資訊局，明確違反法規。

吳沛憶指出，雖北市府說資料治理委員會第5次大會曾通過決議，授權業務單純的情況下，工作小組可直接發函給局處辦理，但依照會議紀錄根本看不出決議內容。

吳沛憶說，聲紋是生物特徵資料，事關重大，不符合業務單純的條件，而「設置要點」是行政規則，委員會是依照要點設立的任務編組，委員會的決議不應有高於行政規則的效力。

吳沛憶認為，北市府在違反行政規則的情況下，直接由工作小組進行處理，根本是趕著要放行，也顯示北市府的資料治理漏洞百出，連自己訂的要點都無法遵守，資料治理委員會根本就是放水打假球。