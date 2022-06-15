台北「信義三興」公辦都更案今動土 9.4億打造15樓黃金級綠建築

台北「信義三興」公辦都更案今舉辦開工動土儀式，台北市長柯文哲、台北市住都中心董事長彭振聲及投資人全坤建設總裁李隆廣均出席典禮，民間投資約9.4億元，打造15樓高的黃金級綠建築的住商複合式大樓，並設置屋頂花園、共享陽台，預計2025年完工。

本案基地位於人車熙來攘往的信義路四段、光復南路交叉口，鄰近捷運台北101站及捷運信義安和站，基地面積約316.11坪，土地使用分區為第三種商業區，容積率630%、建蔽率65%，其中市有土地占59.2%，私有土地地主有7人，占40.8%。

信義三興公辦都更案以「共生+共享」微型城市概念，興建地上15層、地下4層的住商複合式大樓，預計取得黃金級低耗能綠建築標章，透過綠化植生牆設計街角立面，預計2025年完工，成為信義路上的新地標，而北市府未來可分回商業空間。

北市都更處指出，該建物規畫低樓層空間提供訪客及社區使用，設置商店與里民活動場域；商辦樓層及高樓層住宅則另外規畫設置屋頂花園、共享陽台，提供分享交流場域給住戶及區內上班族使用，另也會設計交叉口的街角廣場、騎樓及公有人行道。

都更處表示，本案範圍內市有土地原屬三張犁派出所興建預定地，後因計畫註銷，考量基地鄰近信義計畫區，條件優異，2017年納入公辦都更標的，市府主動整合相鄰較難自辦都更的私有土地，將機關用地變更為商三特，盼更新後可延續信義路一帶商業發展、改善整體環境及有效利用市有土地。