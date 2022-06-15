黃珊珊盼大巨蛋112年3月可辦世界棒球經典賽

台北大巨蛋遭議員質疑不再規劃做為職棒比賽場地，台北市副市長黃珊珊今天說，大巨蛋當然可以打職棒，甚至還要讓大聯盟可以來比賽，希望明年3月就可以舉辦世界棒球經典賽。

國民黨台北市議員游淑慧日前質詢指出，經市府核定、安侯企業管理公司提出的大巨蛋權利金收取機制評估報告，竟記載「體育場館不再規劃作為職業棒球比賽場地」；台北市長柯文哲當時回應，這句話很怪，會刪掉。

「POP搶先爆」主持人朱學恒今天中午專訪黃珊珊，詢問大巨蛋究竟可不可以打職棒。黃珊珊說，當然可以打，那天議員說市府同意不打職棒，這是不可能的事情，「我覺得是另一種網路謠言吧」。

黃珊珊強調，大巨蛋最重要的功能就是棒球場，除了職棒外，連美國職棒大聯盟（MLB）都可以到台灣比賽，如果來得及，希望明年3月就可以舉辦世界棒球經典賽（WBC）。

黃珊珊指出，現在距離大巨蛋完工只差內政部營建署認可以地下1層作為避難層的防火性能評定書，市府一拿到認可函，大巨蛋就可以盡速趕工、申請使照、開幕，市府能做的已經全部做了，就差內政部同意。

被問到今年會有哪些重大建設開始運作，黃珊珊表示，最大的就是台北表演藝術中心開幕，還有台北流行音樂中心南、北基地串聯，最後一個就是大巨蛋，不過因為大巨蛋還要裝潢，真正要舉辦活動可能要等到明年年中後。

黃珊珊說，接下來還有很多社宅、市場改建案，以及大家最關心的捷運萬大線、環狀線，還有建校滿50年的200多所學校改建等。