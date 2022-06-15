新北環境知識競賽 最高獎6千

為提升全民環保素養，新北市環保局於9月24日辦理111年度新北市環境知識競賽，即日起至9月15日開放網路報名，競賽分為國小、國中、高中及社會4組，各組前10名分別可獲得1千元至6千元獎金或提貨券獎勵，新北學生及民眾皆可報名參賽。

環保局說明，競賽題材範圍涵蓋環境教育的8大領域，包括學校及社會環境教育領域、氣候變遷領域、災害防救領域、自然保育領域、公害防治領域、環境及資源管理領域、文化保存領域及社區參與領域，以及環境教育終身學習網8部指定影片內容，期能培養民眾關注環保議題習慣、吸收環境知識，今年競賽題目也提高政府推動政策及環保時事出題比例。

此次競賽活動採網路報名，學生組由各級學校推派至多5名代表參賽，社會組則為個別報名。各組報名人數上限分別為國小組350人、國中組250人、高中組150人及社會組150人，每組將依報名先後辦理。

各組前10名可獲得提貨券或獎金，第1名獎金為6千元，學生組第11至20名可獲得500元提貨券獎勵，另各組前5名將代表新北市角逐環保署辦理的環境知識全國總決賽，為新北市爭取榮譽及個人獎金。