侯友宜化身電視購物專家 促銷新北包種茶
為推廣新北茶葉，新北市長侯友宜今前往電視購物台行銷文山包種茶，介紹包種茶沖泡訣竅，限量500組新北優質文山包種茶優良獎禮盒，也因侯友宜現身行銷銷售一空，並頒感謝狀給東森購物台，由總裁王令麟代表受贈。
新北市是全台最大的包種茶產區，於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區皆有種植，年產量418公噸。新北市出產的包種茶樸實墨綠色條索狀茶葉，沖泡出來的茶湯，水色蜜黃碧綠，入喉甘醇圓滑充滿鼻腔淡雅花香味。
新北市長侯友宜表示，疫情期間喝文山包種茶，舒心又紓壓，是紓解疲勞秘密武器，歡迎民眾疫起喝好茶。感謝購物台提供平台行銷文山包種茶，透過宅配零接觸的方式，來協助新北茶農突破銷售難關。
坪林區農會理事長陳文慶表示，今年氣候穩定雨量適中，茶樹生長良好，茶菁品質出色，產量約高出去年約2至3成左右，再加上今年製茶期間的天氣也特別好，晴天特別多，使得茶葉發酵程度得宜，茶湯香氣優雅清揚，花香十足。而今年春茶結合最優質的茶菁與最合適的製茶條件，可說是好上加好。
新北市農業局長李玟表示，透過各農會辦理特色茶評鑑比賽，提供茶農齊聚一堂，展現良好技藝的平台，以提升製茶技術並增加特色茶品價值，而憑藉參賽茶葉品質優異，新北好茶文山包種茶今年備受評審與消費市場肯定。
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