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大巨蛋國賠訴訟與議約條件脫鉤 柯文哲：不同意

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
遠雄要求議約跟撤回訴訟應脫鉤，台北市長柯文哲則回應，不同意。聯合報系資料照
遠雄要求議約跟撤回訴訟應脫鉤，台北市長柯文哲則回應，不同意。聯合報系資料照

台北市大巨蛋因未圖施工遭停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠，北市府則以撤回訴訟作為大巨蛋超額分潤議約條件，遠雄今表示，撤回國賠訴訟跟議約是兩回事，這個邏輯不合理；台北市長柯文哲則說，不同意。

北市議員游淑慧日前質詢時指出，市府已遠雄2020年提供的投資執行計畫書作為訂定權利金標準，但市府根本還沒核定該計畫書，且內容遠雄還把不按圖施工而停工列為建造成本，同時又申請國賠。

副市長黃珊珊當時回覆，目前僅與遠雄簽訂合作備忘錄（MOU），議約時會再要求對方撤回國賠訴訟，柯文哲當時也同意，強調這是市府議約條件。

遠雄集團副總經理楊順欽表示，尊重市府發言，但撤回國賠訴訟跟議約是兩回事，國賠是廠商、遠雄的權益，跟議約條件應脫脫鉤，如同學生與老師發生車禍，老師要求不能索賠，否則禁止上課一樣，這個邏輯不合理。

對於遠雄要求議約跟撤回訴訟應脫鉤，柯文哲今上午出席信義三興公辦都更動土典禮前表示，當然不同意，相關問題將於下午防疫記者會再一起回答。

國賠 台北市長 柯文哲

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