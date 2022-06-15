網軍風波議員要求調查動機 黃珊珊：拒思想審查

北市府多名公務員上班在PTT發表政治言論，引發網軍疑雲，議員為此要求調查這些發言及動機有無涉及不法，台北市副市長黃珊珊今天說，這是一種思想審查，市府不會做也不可以做。

台北市政府多名公務員上班在PTT發表政治言論，被查出帳號是台北市會展產業發展基金會林姓員工、觀傳局宋姓科員、工務局新工處黃姓員工、交通局運輸資訊科長林育生、交通局公運處政風室主任盧勝洲、秘書處媒體事務組陳姓攝影官等人所有，由各局處做出懲處。

台北市議會財建委員會13日做出決議，要求資訊局、政風處、人事處應進行聯合調查，針對府內公務電腦登入PTT或Dcard論壇數據流量、近4年市府人員於上班時段從事與公務無關的網路發言及動機有無涉及不法利益等，於7月5日前提供報告。

對於這項決議，黃珊珊今天中午接受「POP搶先爆」主持人朱學恒專訪時表示，議會的決議對市府沒有100%的拘束力，且資訊局怎麼有能力調查動機，等正式公文來了，就會發文說窒礙難行、無法做。

黃珊珊指出，這是一種思想審查，市府不會做也不可以做，誰的動機都不應該被審查，因為網路言論而受害的人可以去提訴訟。

朱學恒詢問如何預估此事後續發展，黃珊珊說，議員們應該還是會不斷要求，但市府原則會一致，不能給的資料不會給，遇到困難也會挺住，且公務員仍是公民，怎麼現在反而喪失言論自由。

朱學恒追問後續在政治上如何攻防，黃珊珊表示，市府不曾勉強任何公務員為市府說話，也沒能力養網軍或控制網路言論，從市府的好消息很難傳出、壞消息每天被抹黑扭曲就可以看出，市府才是網軍的受害者，若有網軍就不會在媒體上這麼弱勢。

黃珊珊說，市府最大的問題是沒有媒體預算，無法動用媒體資源做政治攻防，但若民眾有判斷力，網軍的攻擊其實起不了作用，她對市民的閱聽能力有信心。

此外，對於社民黨籍議員苗博雅在委員會上要求林育生唸出自己的網路言論，黃珊珊說，她昨天中午已去拜會議長陳錦祥，希望重新訂出不讓基層公務員備詢的默契與內規，陳錦祥則點頭表示這是慣例。

黃珊珊強調，在台灣，言論是不能被審查的，未來無論議會有什麼意見，市府會優先站在第一線，保護公務員。