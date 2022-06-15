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黃柏實自學設計輔具照顧中風嬤 獲新北孝行獎

中央社／ 新北15日電

黃柏實的阿嬤5年前中風，他建立智慧居家照顧系統減輕家人照護壓力，還發揮創意透過3D列印設計輔具協助肌肉活力與復健；黃柏實陪伴與照顧阿嬤的愛，獲頒新北孝行獎。

新北市政府市政會議今天頒發111年新北市孝行獎給7名孝行楷模得主，2名學生是新店高中呂雲彤及在家自學的黃柏實；另外5人是溫麟玉、謝秀雲、黃瑞蔥、王盧秀琴、洪燦星。

教育局表示，黃柏實從小學二年級就開始申請在家自學，他的阿嬤5年前中風行動不便，陪伴阿嬤復健過程，以手機及平板電腦建立智慧居家照顧系統，將血記壓、心跳、體溫及排便次數上傳雲端，並將待辦事項紀錄下來，減輕接手照顧的家人的壓力。

黃柏實更發揮創意，自己發想與創作，透過3D列印設計輔具，讓阿嬤能夠訓練手部肌肉，更自由選擇夾取的物件，不會像傳統復健工具，只能維持在同一個地方做機械式動作。類似機械手臂的輔具，除運用在日常生活也能幫助復健。

教育局說，阿嬤臥床後因身體機能下降，他依據阿嬤身體狀況，設計能幫助手部自動張握的輔具，讓肌肉不因臥床蜷縮。另也設計腿部輔具，幫助腿部肌肉做運動，保持肌肉的彈性與活動力。

黃柏實設計輔具、製作3D列印技能都是探索自學，他的父母都是資深創客（Maker），教育方式極具啟發性，黃柏實從小耳濡目染與父母一起探索，也投入創客參加機具操作、物聯網應用、環保循環再利用等。

教育局說，他親力親為的發想設計製作出客製化輔具，照顧自己最親愛的家人，以勇氣與能力守護自己最親愛的「老寶貝」，獲得111年孝行楷模獎實至名歸。

另外，洪燦星年輕時便扛起家庭重擔，照顧祖父母及雙親，父親中風不良於行後，親力親為照顧10餘年。如今97歲高齡的母親在他貼心照顧下，身體健朗能閱讀，也時常參與社團和聚餐等活動。

謝秀雲生長於窮苦家庭，照顧年邁、慢性病纏身、輕微失智的雙親，還放棄主管職務，以有更多時間陪伴，她並增加醫護知能，瞭解長輩病痛忌醫、忌藥心理，透過陪伴舒緩治療的懼怕，運用按摩滿足呵護需求。

阿嬤

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