華江橋下橋往板橋道路銑鋪 17及18日將夜間交管

華江橋往板橋方向進文化路2段，是北市通往新北的要道，車流量大，道路也出現凹洞及補丁等，新北養工處為提升路面品質，將分別於6月17日、18日晚間10時至翌日清晨6時辦理道路銑鋪工程，期間將彈性交管及車道調撥，請用路人配合現場交管。

新北市政府為提升華江橋進入板橋文化路2段道路品質，將分別於6月17日、18日晚間10時至翌日清晨6時，辦理文化路2段（華江橋頭至雙十路口）道路銑鋪工程，施工期間將實施彈性交管及車道調撥，請用路人配合現場交管人員指揮，造成不便敬請見諒，如遇雨天將順延施工。

養工處說明，板橋文化路是連接雙北的重要道路，車流量大、交通負荷也龐大，為強化道路品質，去年曾施作板橋文化路往台北方向專案道路銑鋪工程，今年接續辦理華江橋下橋往板橋方向道路銑鋪。

養工處表示，工程自6月17日晚間起分三階段進行，首先施作範圍為雙十路2段至文化路2段441巷口；施工期間將利用對向車道調撥通行，此階段公車將不停靠華江橋站、江翠國小（文化路）站及捷運江子翠站，改由文化路2段與文聖街口設置臨時公車站牌，現場會有告示說明及人員引導。

6月18日晚上10時至清晨0時30分，將封閉文化路2段441巷口至長江路口，進行銑鋪工程，施工期間車輛請改走對向調撥車道通行，此階段公車將不停靠「華江橋站」，乘客請改至「江翠國小（文化路）站」上下車；6月19日清晨0時30分至清晨6時，接續封閉長江路口至華江橋頭，期間欲往板橋車站方向之車輛，請改由華江橋引道藉由長江路3段前往。