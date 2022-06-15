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獨／仁寶集團投資10億元興建瑞芳醫院 最快8月簽約

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
仁寶集團預計投資10億元興建瑞芳醫院，最快可能在8月完成簽約。示意圖／新北市衛生局提供
仁寶集團預計投資10億元興建瑞芳醫院，最快可能在8月完成簽約。示意圖／新北市衛生局提供

瑞芳礦工醫院老舊，新北市府計畫以BOT方案興建「瑞芳醫院」來取代，不過該醫院流標2次，終於在今年3月成功標出，投資者為仁寶集團，預計投資10億元，業者本身就有發展智能產業，預計能以AI專業來結合智能診斷，獲得1+1大於2的效果，全案最快8月簽約，2024年動工。

瑞芳礦工醫院建於1980年，之前曾被驗出氯離子過高的問題，建築物有安全問題，後來經過結構技師補強後，增加了使用年限，不過新的瑞芳醫院興建案仍是迫在眉睫。

新北市府去年招標時，仁寶集團就有意投標，並與新北市府展開洽談，本以為一切順利，未料仁寶後來以財務規畫為由，取消投標。

據了解，因為經營醫院成本高，尤其是急診室的設備與24小時輪班人力都需要不少資金。仁寶集團當時在財務評估後出現猶豫，暫時中止計畫，也讓市府第1次招商破局。第2次招商因各家業者對瑞芳地理位置與財務考量有疑慮，無任何業者投標。

新北市衛生局去年12月24日展開第3次公告招商，並在今年3月17日召開綜合評審會議，仁寶集團評估1年後，終於正式投標，經評審後也被選為最優申請人，雙方於今年5月31日完成議約作業，目前正辦理簽約事宜，最快8月簽約。

瑞芳醫院目前規畫1棟地上9層、地下2層大樓，投資金額約10億，將結合醫療與長照服務，還設立住宿式長照機構135床、急性一般病床33床、日照中心及門診，並提供24小時急診醫療服務。

新北市衛生局表示，若招商順利，預計於從今年至2026年會開始完成一系列的闢建程序，包括民間機構辦理規畫設計、動土興建，並進行營運前準備。

新北市副秘書長朱惕之表示，市府相當重視東北角醫療，此次仁寶集團投資10億元來興建瑞芳醫院，相信以該企業的AI科技來結合智能診斷，能夠發揮1+1大於2的效果

衛生局補充，瑞芳礦工醫院因為老舊，當初被評定只能營業到2025年，不過後來又有專業技師重新判讀，發現建物氯離子含量並沒有初判時來得高，確定該建物可繼續營運多年，所以瑞芳醫院完工期間雖然有延遲，但不會影響瑞芳居民的醫療權益。

新北市議員林裔綺表示，經過2年疫情，瑞芳、坪林、雙溪、貢寮民眾更發現大型醫院品質的重要性，感謝仁寶集團願意投資興建，也相信以他們的經營團隊與人脈，有辦法找到優秀的醫師進駐偏鄉，服務地方群眾，對此事樂觀其成。

林裔綺指出，瑞芳醫院未來預計會有3層樓是做長照醫療，這對長者居多的偏鄉來說相當重要，相信這樣因地制宜的做法能提供地方更好的醫療服務品質。

瑞芳 衛生局

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