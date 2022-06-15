北市薪鮮人徵才線上媒合 523個職缺三成百貨零售業

台北市就業服務處原訂6月17日下午1至4時於台北青年職涯發展中心，舉辦今年第3場「薪鮮人大集合」中型現場徵才活動，因疫情嚴峻，改以線上投遞履歷、線上媒合方式辦理，自明天起6月30日。

勞動局表示，為提供求職民眾有更多工作選擇的機會，此次合計邀請15家廠商參與，橫跨百貨零售、餐飲、科技、營建、美容、支援服務等業別，精選523個工作機會，8成以上職缺歡迎無經驗之求職者參與。

北市勞動局陳信瑜局長表示，參與廠商數以百貨零售業居多占3成；餐飲業緊追在後占27%，涵蓋釋出工作機會數前3名企業，依序為家福(家樂福)92個、微笑單車65個、佳瑪關係企業63個。

至於新光三越信義四館、新光三越信義二館、欣葉、和億生活、台灣東利多、永圓、布洗布可、家福等友善廠商特別還加入疫情期間紓困方案「安穩雇用計畫2.0」，經由公立就業服務機構媒合上班，雇用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得最多4個月3萬及2萬不等的補助獎勵。

勞動局表示，本次現場徵才活動由實體搬到線上，與民間人力銀行投遞履歷最大不同是，就服處全由專人管理職缺，而且追蹤企業媒合進度，增加求職者媒合機會，提升媒合效能，此外，鎖定職場新鮮人開發8成以上無經驗可的工作機會更是一大特色。