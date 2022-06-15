大巨蛋國賠訴訟綁議約條件 柯文哲不同意脫鉤

台北大巨蛋因未按圖施工遭勒令停工5年，遠雄為此提出國賠訴訟，北市府則以撤回訴訟作為議約條件。遠雄今天表示，這個邏輯不合理，應脫鉤；台北市長柯文哲回應說，不同意。

國民黨台北市議員游淑慧日前質詢指出，市府以遠雄109年提供的投資執行計畫書作為訂定權利金標準，但市府根本還沒核定計畫書，且內容把遠雄不按圖施工而停工列為建造成本，而遠雄同時又申請國賠打官司，等於兩手都要拿。

台北市副市長黃珊珊當時答詢表示，目前只是與遠雄簽訂合作備忘錄（MOU），要議約時會再要求對方撤回國賠訴訟。柯文哲當場同意，強調這是市府議約的條件。

遠雄集團副總經理楊舜欽今天上午接受媒體聯訪表示，尊重市府發言，但撤回國賠訴訟跟議約是兩回事，國賠是廠商、遠雄的權益，跟議約條件應該要脫鉤，就像如果學生與老師發生車禍，老師要求不能索賠否則禁止上課一樣，這個邏輯不合理。

柯文哲今天上午出席信義三興公辦都更案開工動土典禮前，被媒體堵訪問及遠雄要求議約跟撤回訴訟應脫鉤時表示，當然不同意。

被媒體追問其餘大巨蛋問題時，柯文哲說，下午防疫因應記者會再一起回。

柯文哲與黃珊珊5月31日舉行記者會宣布大巨蛋權利金收取方式，將由遠雄巨蛋公司每年提出預估營收，若實際營收未達預估，將收取0.6%分潤；超過則分成2個區間，比率從1%到1.6%。

市府當時說明，這套公式已與遠雄簽訂MOU，細節、文字研訂及後續修約，將繼續與遠雄協商，並擇期正式簽約。