最高2.7萬 北市電動機車加碼補助 再延長至今年底

台北市朝2050淨零排放前進，積極推動運具電動化，台北市政府去年10月推出新購電動機車加碼方案，因民眾購車熱烈，宣布補助期限延長至今年6月底，但考量近年疫情仍衝擊經濟發展，為持續振興經濟，北市府宣布，電動機車補助8000元方案再延長至今年底。

北市府去年宣布，台北市民自10月8日起購買電動機車，可額外獲得8000元補助金，再加上中央及北市府原有的電動機車汰（新）購補助，最高可獲得2萬7000元補助。

為展現北市府邁向2050淨零排放的決心，市府宣示2030年新購電動機車占新購機車數量35％的中長期目標，統計至今年5月底，補助申請數為去年同期約1.6倍，北市新購電動機車占新購機車數量達27.3％。

環保局表示，原本加碼補助方案期限到去年底，但考量近期疫情仍衝擊經濟發展，為持續振興經濟及兼顧市民權益，新購電動機車加碼補助期限將自今年6月30日再延長至12月31日。

除了新購電動機車補助，北市交通局也推動電動運具促進計畫，建構友善電動機車使用環境，統計至今年5月底，北市換電站已達244站，建置密度達0.9站／公里，預計今年底可增至250站以上。

此外，北市也提供「電動機車四免優惠」，包含免燃料稅、免牌照稅，以及北市電動機車數成長至13.5％前，北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站也提供免費充電服務。