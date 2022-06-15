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新北在2209站設智慧型公車站牌 數量高達全市一半

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北已在全市2209站中設置了2416面公車智慧站牌，平均每年新建200座。圖／新北市交通局提供
新北已在全市2209站中設置了2416面公車智慧站牌，平均每年新建200座。圖／新北市交通局提供

新北市有5500多座公車站牌，全國最多；交通局為方便候車民眾掌握公車預估到站時間，積極推動智慧型公車站牌，截至目前已累計2209站位設置智慧型公車站牌，約全市的半數，讓公車族不再枯等。

交通局長鍾鳴時表示，新北市自2017年起 擴大建置公車動態資訊系統，民眾可以透過手機APP、智慧站牌等管道查詢候車預估時間，尤其是新北市幅員遼闊，智慧站牌系統可顯示公車還有多久到站，方便民眾搭車。經隨機電話訪查民眾搭乘行為顯示，有平均超過9成乘客使用智慧站牌查詢公車資訊。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，新北市有5500多座公車站牌，自2017年起至今已啟用1208面獨立型智慧站牌，加上1208面候車亭內的附掛式智慧站牌，總計在2209站中設置了2416面公車智慧站牌，平均每年建置200座。

交通局表示，市府去年7月也推動太陽能候車亭附掛智慧站牌，陸續在捷運頭前庄站、捷運幸福站、山光社區站、新店達觀國小站和鶯歌育樂街口站的候車亭上方裝置太陽能板，1天可提供200瓦特小時的電力以同時供應候車亭及智慧站牌電源；站牌看板使用電子紙技術，有抗UV、防反射與防污處理，包括夜間照明，1天用電量約63瓦特小時；因無需挖掘埋管、無需接電，只要1天就可設置完成，節能又環保。

公車 捷運

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