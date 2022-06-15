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促進有機農業 新北辦理8國線上論壇

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市全面施行有機營養午餐政策。圖／新北市農業局提供
新北市全面施行有機營養午餐政策。圖／新北市農業局提供

為促進有機農業發展，新北市府與國際有機農業組織合作，於6月17日至6月19日下午3時至5時辦理「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」，邀集台灣、瑞典、法國等8國代表，分享有機公共採購經驗。

新北市府近年推動有機、友善農業，並為全台全面施行有機營養午餐政策地方政府，帶動國內有機農業發展。為推廣新北市有機農業經驗至國際，新北市府與有機農業聯盟亞洲分會、亞洲地方政府有機農業促進會等國際有機農業組織合作，辦理第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇。

本次論壇除介紹國內有機農業發展現況，並與瑞典、法國、南韓、日本、阿根廷等各國代表，分享各自推動有機營養午餐實務案例。新北市農業局長李玟表示，本次論壇為彼此合作的重要起始點，未來將共同收集與推廣各國有機公共採購政策成功案例，帶動全球有機農業發展。

此次論壇因疫情因素以線上辦理，並有中英同步口譯，民眾可報名參加與國際交流有機公共採購的經驗。

報名網址

新北學童享用有機營養午餐。圖／新北市農業局提供
新北學童享用有機營養午餐。圖／新北市農業局提供

營養午餐 法國

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