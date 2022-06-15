三芝農舍驚見鐵皮屋中屋 合法護非法遭強拆

新北市三芝區龜子山一處農舍的主人為增加使用面積，竟在農舍外再包一層鐵皮屋擴建，遭檢舉自拆後今年又故態復萌，新北拆除大隊認定新違建立即拆除。統計拆除大隊近8年來已拆除419件大鐵違建，拆除面積達43公頃。

新北市三芝區多為山坡及農地，其中一間屋齡達43年的合法農舍接有水電使用，但地主為擴大使用範圍，前年竟在農舍外再包一層鐵皮屋，違建面積達242坪，遭民眾檢舉後，拆除大隊認定違建鐵皮已違反水土保持，發文要求屋主自行拆除後結案。

不料，去年當地民眾發現地主又將鐵皮重新包在合法農舍外，新北市拆除大隊獲報後派員前往現場查看，認定為新建違章建物，因地主故態復萌藐視公權力，拆除大隊則於今年直接派人進行強拆。

拆除大隊表示，該案址屬於農地，原有1棟領有1979年使用執照合法農舍，2020年屋主於合法農舍外部及上部加蓋鐵皮屋增加使用面積，經認定屬違章建築，限期屋主改善後屋主自行雇工拆除。

但去年再接民眾陳情有重建情事，派員勘查確認屬拆除重建，因地主將違建拆除後又重建，為遏止新違建持續產生，因此列為優先拆除案件因此派工強拆。但本案屬合法農舍增建，為避免拆除違建影響原有合法農舍結構，故以人工方式拆除，預計於本月底拆完。