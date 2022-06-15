快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三芝農舍驚見鐵皮屋中屋 合法護非法遭強拆

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三芝一處合法農舍蓋違建，為避免拆除違建影響原有合法農舍結構，故以人工方式拆除，預計於本月底拆完。圖／新北市拆除大隊提供
三芝一處合法農舍蓋違建，為避免拆除違建影響原有合法農舍結構，故以人工方式拆除，預計於本月底拆完。圖／新北市拆除大隊提供

新北市三芝區龜子山一處農舍的主人為增加使用面積，竟在農舍外再包一層鐵皮屋擴建，遭檢舉自拆後今年又故態復萌，新北拆除大隊認定新違建立即拆除。統計拆除大隊近8年來已拆除419件大鐵違建，拆除面積達43公頃。

新北市三芝區多為山坡及農地，其中一間屋齡達43年的合法農舍接有水電使用，但地主為擴大使用範圍，前年竟在農舍外再包一層鐵皮屋，違建面積達242坪，遭民眾檢舉後，拆除大隊認定違建鐵皮已違反水土保持，發文要求屋主自行拆除後結案。

不料，去年當地民眾發現地主又將鐵皮重新包在合法農舍外，新北市拆除大隊獲報後派員前往現場查看，認定為新建違章建物，因地主故態復萌藐視公權力，拆除大隊則於今年直接派人進行強拆。

拆除大隊表示，該案址屬於農地，原有1棟領有1979年使用執照合法農舍，2020年屋主於合法農舍外部及上部加蓋鐵皮屋增加使用面積，經認定屬違章建築，限期屋主改善後屋主自行雇工拆除。

但去年再接民眾陳情有重建情事，派員勘查確認屬拆除重建，因地主將違建拆除後又重建，為遏止新違建持續產生，因此列為優先拆除案件因此派工強拆。但本案屬合法農舍增建，為避免拆除違建影響原有合法農舍結構，故以人工方式拆除，預計於本月底拆完。

拆除大隊表示此類大鐵違建有影響景觀環境疑慮，倘又涉及公安、衛生、環保、水保及拆後重建等重大違規情節，都會列管專案優先執行，統計近8年來已拆除419件大鐵違建，拆除面積達43公頃，持續維護市容景觀環境。

三芝一處合法農舍的地主為增加使用面積，竟在農舍外再包一層鐵皮屋擴建。圖／新北市拆除大隊提供
三芝一處合法農舍的地主為增加使用面積，竟在農舍外再包一層鐵皮屋擴建。圖／新北市拆除大隊提供

違建 農舍

延伸閱讀

影／桃園農機具廠大火 150坪全毀損失慘重

三芝「水果玉米」登場 清甜、爽口好滋味

他批台灣街景醜如貧民窟 網友分兩派激戰「台灣最美風景」

維護救災安全 北市查報狹小巷道違建 大拆445戶違建

相關新聞

北市動物園小食蟻獸小紅產第2胎 半年後有望見客

曾脫逃台北市立動物園的小食蟻獸「小紅」今天傳出好消息，園方表示，牠在上個月產下第2胎「紅包」，寶寶長得頭好壯壯，6個月大...

新北在2209站設智慧型公車站牌 數量高達全市一半

新北市有5500多座公車站牌，全國最多；交通局為方便候車民眾掌握公車預估到站時間，積極推動智慧型公車站牌，截至目前已累計...

最高2.7萬 北市電動機車加碼補助 再延長至今年底

台北市朝2050淨零排放前進，積極推動運具電動化，台北市政府去年10月推出新購電動機車加碼方案，因民眾購車熱烈，宣布補助...

北市薪鮮人徵才線上媒合 523個職缺三成百貨零售業

台北市就業服務處原訂6月17日下午1至4時於台北青年職涯發展中心，舉辦今年第3場「薪鮮人大集合」中型現場徵才活動，因疫情...

促進有機農業 新北辦理8國線上論壇

為促進有機農業發展，新北市府與國際有機農業組織合作，於6月17日至6月19日下午3時至5時辦理「第一屆有機營養午餐公共採...

三芝農舍驚見鐵皮屋中屋 合法護非法遭強拆

新北市三芝區龜子山一處農舍的主人為增加使用面積，竟在農舍外再包一層鐵皮屋擴建，遭檢舉自拆後今年又故態復萌，新北拆除大隊認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。