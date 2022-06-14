闖三貂嶺火車站鐵道自拍險象生 金字橋捷徑封死禁入
新北市瑞芳三貂嶺火車站為平溪支線與宜蘭線分道點，但不時出現遊客走在鐵道上自拍，甚至發生被撞的意外事故，日前台鐵已請工人將金字橋旁通往三貂嶺火車站的捷徑封死，並設立禁止行人通行告示牌，違者可處1萬到5萬元罰款。
台鐵公告指出，金字橋新設圍籬設施為台灣鐵路管理局管有，不得擅自破壞及侵入鐵路用地及跨越軌道等行為，違者依法究辦。現場設置告示牌，禁止行人通行告示牌，違者可處1萬到5萬元罰款。
據指出，「金字橋」旁有步道通往三貂嶺車站，但緊臨鐵道十分危險，以前被遊客視為到火車站的捷徑，但多次發生意外事故，日前台鐵派增設欄干圍起，並全部以水泥護欄堵死，行人已完全無法通行。
現場工人表示，此路段發生不少事故，台鐵決定封起來。這處捷徑可以跨越鐵軌，再走200公尺就到三貂嶺車站，如今被封，變成要另外繞遠路約要走2公里從另一頭走鐵道旁步道到車站。不過此步道台鐵一樣設有禁止行人通行告示，等於只能搭火車到站。
三貂嶺車站汽、機車都無法到達，平溪支線、宜蘭線在此分道，三貂嶺隧道為通往宜蘭的方向，太魯閣、普悠瑪號等快車呼嘯而過、行車密度高，因附近有瀑布，假日不時可看見遊客在鐵軌上拍照、滯留，險象環生。
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