民團議員捐200份愛心包助金山弱勢 加碼送650劑快篩
新北市扶弱公益協會、議員周雅玲，協助金山區弱勢家庭以及有急難需求民眾，今天捐贈愛心包200份，並加碼650劑快篩劑，讓有需要的家戶可以感受到社會溫暖。
金山區長廖武輝說，疫情仍持續，感謝新北市扶弱公益協會再次捐贈愛心物資及快篩劑，實有幫助到有需求的弱勢家庭。本次物資會由公所寄發通知單給中低收入戶老人、弱勢兒少以及高風險家庭，每戶可以領到1份愛心物資。
新北市議員周雅玲及扶弱公益協會表示，原本捐贈物資100份，但考量到疫情及弱勢家庭有需求加碼到200份，並且捐贈快篩劑交由公所分配，讓有確診的弱勢家庭可以使用。
金山區公所表示，新北市扶弱公益協會行善多年，以在地長者與清寒學子為服務對象，提供三節物資與獎學金，希望協助弱勢民眾走出經濟困境。並在每年公所辦理寒冬暖活動時，扶弱公益協會總是會捐贈生活物資一批給金山區的弱勢家庭，讓所有受惠的弱勢家戶度過寒冬平安過好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言