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民團議員捐200份愛心包助金山弱勢 加碼送650劑快篩

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
民團、議員捐200份愛心包助金山弱勢，加碼送650劑快篩。圖／金山區公所提供
民團、議員捐200份愛心包助金山弱勢，加碼送650劑快篩。圖／金山區公所提供

新北市扶弱公益協會、議員周雅玲，協助金山弱勢家庭以及有急難需求民眾，今天捐贈愛心包200份，並加碼650劑快篩劑，讓有需要的家戶可以感受到社會溫暖。

金山區長廖武輝說，疫情仍持續，感謝新北市扶弱公益協會再次捐贈愛心物資及快篩劑，實有幫助到有需求的弱勢家庭。本次物資會由公所寄發通知單給中低收入戶老人、弱勢兒少以及高風險家庭，每戶可以領到1份愛心物資。

新北市議員周雅玲及扶弱公益協會表示，原本捐贈物資100份，但考量到疫情及弱勢家庭有需求加碼到200份，並且捐贈快篩劑交由公所分配，讓有確診的弱勢家庭可以使用。

金山區公所表示，新北市扶弱公益協會行善多年，以在地長者與清寒學子為服務對象，提供三節物資與獎學金，希望協助弱勢民眾走出經濟困境。並在每年公所辦理寒冬暖活動時，扶弱公益協會總是會捐贈生活物資一批給金山區的弱勢家庭，讓所有受惠的弱勢家戶度過寒冬平安過好年。

民團、議員捐200份愛心包助金山弱勢，加碼送650劑快篩。圖／金山區公所提供
民團、議員捐200份愛心包助金山弱勢，加碼送650劑快篩。圖／金山區公所提供
民團、議員捐200份愛心包助金山弱勢，加碼送650劑快篩。圖／金山區公所提供
民團、議員捐200份愛心包助金山弱勢，加碼送650劑快篩。圖／金山區公所提供

弱勢家庭 金山 快篩試劑

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