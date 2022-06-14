民團議員捐200份愛心包助金山弱勢 加碼送650劑快篩

新北市扶弱公益協會、議員周雅玲，協助金山區弱勢家庭以及有急難需求民眾，今天捐贈愛心包200份，並加碼650劑快篩劑，讓有需要的家戶可以感受到社會溫暖。

金山區長廖武輝說，疫情仍持續，感謝新北市扶弱公益協會再次捐贈愛心物資及快篩劑，實有幫助到有需求的弱勢家庭。本次物資會由公所寄發通知單給中低收入戶老人、弱勢兒少以及高風險家庭，每戶可以領到1份愛心物資。

新北市議員周雅玲及扶弱公益協會表示，原本捐贈物資100份，但考量到疫情及弱勢家庭有需求加碼到200份，並且捐贈快篩劑交由公所分配，讓有確診的弱勢家庭可以使用。