苗博雅要公務員唸貼文 楊寶楨：羞辱公務員換取政治聲量

台北市政府網軍案延燒，議員苗博雅昨天要求北市交通局林姓科長當場唸出曾發的推文，連句末的「呵呵」都要唸，台北市長柯文哲今天對此表示非常生氣。台灣民眾黨議員參選人楊寶楨今天說，公務員有錯都已經懲處，苗博雅何苦把當事人拖出來公審，希望她停止過度獵巫，尊重言論自由，不要讓民主自由蒙上陰影。

北市議會財建委員會昨天進行專案報告，苗博雅要求幾位涉及公務時間在PTT發表與公務無關言論的公務員列席備詢，並要求林姓科長唸出曾發的某篇推文。柯文哲今天表示他很生氣，不可以把國家的基層公務員叫到議會讀自己寫的貼文，極盡訕笑羞辱，公務員不是議員作秀工具。

楊寶楨在臉書表示，苗博雅羞辱和欺壓公務員，換取自己的政治聲量，作為上節目、媒體曝光的資本，這手法和她當初說「全台陪雙北坐牢」如出一轍。苗博雅身為議員這般修理公務員，還放任側翼網軍一同進攻，苗博雅有做出任何呼籲制止的動作嗎？還是這也是選戰策略的一環？

楊寶楨說，台灣是民主法治的國家，一切依法論法，本不該未審先判，直接帶風向認定公務員就是有組織、受指使的網軍，上班時間上網發文就是所謂的「匿名做政治打手」？苗博雅以前是讀法律的，應該明白有幾分證據說幾分話的原則，她呼籲苗博雅停止過度的獵巫，尊重人民的言論自由，別讓台灣寶貴的民主自由蒙上陰影。