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苗博雅要公務員唸貼文 楊寶楨：羞辱公務員換取政治聲量

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台灣民眾黨議員參選人楊寶楨認為北市議員苗博雅欺壓公務員博取網路聲量。圖／取自楊寶楨臉書
台灣民眾黨議員參選人楊寶楨認為北市議員苗博雅欺壓公務員博取網路聲量。圖／取自楊寶楨臉書

台北市政府網軍案延燒，議員苗博雅昨天要求北市交通局林姓科長當場唸出曾發的推文，連句末的「呵呵」都要唸，台北市長柯文哲今天對此表示非常生氣。台灣民眾黨議員參選人楊寶楨今天說，公務員有錯都已經懲處，苗博雅何苦把當事人拖出來公審，希望她停止過度獵巫，尊重言論自由，不要讓民主自由蒙上陰影。

北市議會財建委員會昨天進行專案報告，苗博雅要求幾位涉及公務時間在PTT發表與公務無關言論的公務員列席備詢，並要求林姓科長唸出曾發的某篇推文。柯文哲今天表示他很生氣，不可以把國家的基層公務員叫到議會讀自己寫的貼文，極盡訕笑羞辱，公務員不是議員作秀工具。

楊寶楨在臉書表示，苗博雅羞辱和欺壓公務員，換取自己的政治聲量，作為上節目、媒體曝光的資本，這手法和她當初說「全台陪雙北坐牢」如出一轍。苗博雅身為議員這般修理公務員，還放任側翼網軍一同進攻，苗博雅有做出任何呼籲制止的動作嗎？還是這也是選戰策略的一環？

楊寶楨說，台灣是民主法治的國家，一切依法論法，本不該未審先判，直接帶風向認定公務員就是有組織、受指使的網軍，上班時間上網發文就是所謂的「匿名做政治打手」？苗博雅以前是讀法律的，應該明白有幾分證據說幾分話的原則，她呼籲苗博雅停止過度的獵巫，尊重人民的言論自由，別讓台灣寶貴的民主自由蒙上陰影。

苗博雅 公務員 網軍

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