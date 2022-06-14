推離岸風電科普閱讀 企業與國台圖贈書全台250所圖書館

為推廣能源永續教育，上緯新能源（SRE）與國立台灣圖書館攜手合作「2022 離岸風電新能源教育推廣計畫」，將致贈離岸風電科普繪本給全台250多所公共圖書館，盼讓孩童對能源有更多的認識。

上緯新能源執行長蘇容儀今於國台圖代表致贈離岸風電科普繪本「全員出動！捕捉風獸因因呼」給二所國立圖書館及全台六縣市約250所公共圖書館，並由國台圖館長李秀鳳代表受贈，後續將規劃辦理故事推廣活動，增進民眾對新能源的認識。

國台圖表示，為配合國家新能源政策及環境永續等相關議題，今年以「生態永續」作為年度閱讀推廣活動主軸，且該館親子資料中心於今年3月重新啟用，積極推動親子共讀；接下來能源教育推廣也將串聯國立公共資訊圖書館、新北市立圖書館、桃園市立圖書館、臺中市立圖書館、臺南市立圖書館、高雄市立圖書館及苗栗縣立圖書館等全台六縣市約250所公共圖書館。

國台圖是教育部指定的身心障礙專責圖書館，今與上緯新能源及木馬文化取得授權，特別將該繪本轉製為「無障礙數位格式電子書」，上架於國台圖「無障礙閱讀資源整合查詢」系統，希望台灣第一本離岸風電故事繪本，能廣泛地照顧多元需求，落實知識平權。