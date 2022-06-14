汐止大同路二段停車難 調整標線增機車格

汐止區大同路每天經過的人車不少，不過，在大同路二段靠近和平街一帶，最近有民眾反應機車找不到地方停，很不方便，所以，在接獲陳情後，今(14)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，也將在部分路段畫設機車格，紓解停車問題。

城中里長廖福賢說，有很多里民在反應，住在這連一個機車格都沒有，停在馬路上又會被開單，今天會勘選了兩個地點，先畫十幾格的機車停車格，讓附近里民可以停。

新北市議員廖先翔表示，大同路鄉長路到警分局前面的民生路口，今天來會勘希望把內側車道禁行機車的交通標線塗銷，讓機車族有更合理的交通環境，最主要是因為這一段大同路的最外側車道，沿途有許多的黃線、機車待轉區、公車停靠區，甚至到了火車站前後的路口時，也都是繪設汽車格或機車格，所以，從鄉長路過來這一段的大同路，雖然是三個車道，但到了火車站其實是只有兩個車道，造成車道不是非常的對襯，所以，機車族也都會騎在中間車道或是內側車道，但騎在內側車道是違規的，所以，今天辦理會勘，將這一段外側車道是不是有些地方也會畫一些車格，也維持兩個車道。

廖先翔指出，因為最近也有民眾反應，在靠近和平街的小吃攤前面，違停檢舉蠻嚴重的，在經過現場評估後，畫車格對當地交通不會有明顯的影響，因為，前方就是機車待轉區，不會有車輛行駛在外側車道，所以，會就這段做整體評估，並且將最外側的標線磨掉，變成兩個車道，而內側的禁行機車也會取消掉。